Канада отправит Украине самолет с военной помощью

08:44 27 мая Киев, Украина

Очередной самолет с военной помощью воздушные силы ВС Канады загрузили для Украины.

 
Об этом говориться в сообщении Королевских воздушных сил Канады для Генштаба ВСУ.

В Генштабе ВСУ поблагодарили канадцев и процитировали их сообщение: «Возможно, вы слышали, что наш тактический воздушный отряд CC130J доставил почти 2 миллиона фунтов грузов военных пожертвований от имени наших союзников и партнеров в поддержку глобальных усилий помощи Украине».

Отметим, что 2 млн фунтов – это более 900 тыс. кг. То есть канадцы отправили Украине уже 900 тонн военных грузов.
 
«Мы также хотели бы подчеркнуть роль наших экипажей CC177 из 429-й транспортной эскадрильи в перемещении 1,3 миллиона фунтов грузов и помощи из Канады в Европу, включая доставку гаубиц M777. Наши экипажи продолжают заниматься этой важной работой, чтобы помочь Украине и поддержать наше военное присутствие в Восточной Европе», – говорится в сообщении Королевских воздушных сил Канады.