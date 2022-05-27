Канада отправит Украине самолет с военной помощью

08:44 27 мая Киев, Украина

Очередной самолет с военной помощью воздушные силы ВС Канады загрузили для Украины.

Об этом говориться в сообщении Королевских воздушных сил Канады для Генштаба ВСУ.



В Генштабе ВСУ поблагодарили канадцев и процитировали их сообщение: «Возможно, вы слышали, что наш тактический воздушный отряд CC130J доставил почти 2 миллиона фунтов грузов военных пожертвований от имени наших союзников и партнеров в поддержку глобальных усилий помощи Украине».



Отметим, что 2 млн фунтов – это более 900 тыс. кг. То есть канадцы отправили Украине уже 900 тонн военных грузов.