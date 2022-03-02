Канада обеспокоена политикой РФ и Беларуси и поддерживает Украину

08:12 02 Июнь Киев, Украина

На вчерашней встрече министров иностранных дел стран-членов НАТО Глава МИД Канады Марк Гарно заявил о поддержке Украины.

Об этом сообщается в Twitter МИД Канады.

"Министр иностранных дел Канады Марк Гарно подчеркнул, что Канада обеспокоена действиями России и Беларуси, подтвердил поддержку Украине и пообещал сотрудничать с союзниками в вопросе гражданских действий в Афганистане", - говорится в сообщении канадского внешнеполитического ведомства.

Гарно также на встрече "подтвердил роль НАТО в усилении основанного на правилах международного порядка".