Канада обеспокоена политикой РФ и Беларуси и поддерживает Украину
08:12 02 Июнь Киев, Украина
На вчерашней встрече министров иностранных дел стран-членов НАТО
Глава МИД Канады Марк Гарно заявил о поддержке Украины.
Об этом сообщается в Twitter МИД Канады.
"Министр иностранных дел Канады Марк Гарно подчеркнул, что Канада
обеспокоена действиями России и Беларуси, подтвердил поддержку Украине и пообещал сотрудничать с союзниками в вопросе гражданских действий в Афганистане", - говорится в сообщении канадского внешнеполитического ведомства.
Гарно также на встрече "подтвердил роль НАТО в усилении основанного на правилах международного порядка".
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии