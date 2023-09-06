Канада назначила нового посла в Украине: что известно

Министр иностранных дел Канады Мелани Жоли назначила нового посла в Украине. Соответствующую должность теперь будет занимать Наталья Цмоць.
Об этом сообщили в пресс-службе канадского МИД.
По словам Жоли, назначение нового посла "гарантирует, что Канада сможет продолжать поддерживать Украину в долгосрочной перспективе".
Об этом сообщили в пресс-службе канадского МИД.
По словам Жоли, назначение нового посла "гарантирует, что Канада сможет продолжать поддерживать Украину в долгосрочной перспективе".
В МИД Канады указали, что Цмоць владеет украинским языком, имеет глубокие связи с украинским обществом и "готова способствовать углублению канадско-украинских связей на всех уровнях".
Дипломаты представили Цмоць как опытного эксперта по Украине, ранее работавшую над созданием операции UNIFIER, миссии канадских военных по обучению и развитию потенциала в поддержку ВСУ.
Она также участвовала в реализации программ демократии в Украине и в канадском мониторинге украинских выборов после кампании 2015 года.
До того, как стать работником министерства, Цмоць работала в частном секторе. С 2007 года работала на нескольких правительственных должностях, в том числе руководящих. С 2011 по 2013 год работала в посольстве Канады в Украине в должности советника по техническому сотрудничеству."
Она также участвовала в реализации программ демократии в Украине и в канадском мониторинге украинских выборов после кампании 2015 года.
До того, как стать работником министерства, Цмоць работала в частном секторе. С 2007 года работала на нескольких правительственных должностях, в том числе руководящих. С 2011 по 2013 год работала в посольстве Канады в Украине в должности советника по техническому сотрудничеству."
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