Канада назначила нового посла в Украине: что известно

06:58 25 августа Киев, Украина

Министр иностранных дел Канады Мелани Жоли назначила нового посла в Украине. Соответствующую должность теперь будет занимать Наталья Цмоць.

Об этом сообщили в пресс-службе канадского МИД.

По словам Жоли, назначение нового посла "гарантирует, что Канада сможет продолжать поддерживать Украину в долгосрочной перспективе".
"Отношения Канады с Украиной железные: мы стояли бок о бок задолго до начала российского вторжения. Канада остается сильным партнером, тогда как украинцы продолжают бороться за свой суверенитет и независимость, и будет поддерживать Украину", — подчеркнула министр.
В МИД Канады указали, что Цмоць владеет украинским языком, имеет глубокие связи с украинским обществом и "готова способствовать углублению канадско-украинских связей на всех уровнях".
 
Дипломаты представили Цмоць как опытного эксперта по Украине, ранее работавшую над созданием операции UNIFIER, миссии канадских военных по обучению и развитию потенциала в поддержку ВСУ.

Она также участвовала в реализации программ демократии в Украине и в канадском мониторинге украинских выборов после кампании 2015 года.

До того, как стать работником министерства, Цмоць работала в частном секторе. С 2007 года работала на нескольких правительственных должностях, в том числе руководящих. С 2011 по 2013 год работала в посольстве Канады в Украине в должности советника по техническому сотрудничеству."