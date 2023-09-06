Канада назначила нового посла в Украине: что известно

06:58 25 августа Киев, Украина





Об этом сообщили в пресс-службе канадского МИД.



По словам Жоли, назначение нового посла "гарантирует, что Министр иностранных дел Канады Мелани Жоли назначила нового посла в Украине. Соответствующую должность теперь будет занимать Наталья Цмоць.Об этом сообщили в пресс-службе канадского МИД.По словам Жоли, назначение нового посла "гарантирует, что Канада сможет продолжать поддерживать Украину в долгосрочной перспективе".

"Отношения Канады с Украиной железные: мы стояли бок о бок задолго до начала российского вторжения. Канада остается сильным партнером, тогда как украинцы продолжают бороться за свой суверенитет и независимость, и будет поддерживать Украину", — подчеркнула министр.

В МИД Канады указали, что Цмоць владеет украинским языком, имеет глубокие связи с украинским обществом и "готова способствовать углублению канадско-украинских связей на всех уровнях".