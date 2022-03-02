Канада намерена отменить визовый режим для граждан Украины

Как стало известно сегодня, 2 марта, Канада выразила желание упростить въезд украинских граждан в страну. На сегодня постоянный комитет парламента по вопросам иммиграции поддержал предложение об отмене виз для беженцев из Украины.

Отмечается, что большинство членов комитета поддержали проект постановления, хотя депутаты от Либеральной партии проголосовали против.

После одобрения профильным комитетом проект будет направлен в сессионный зал, где он должен получить одобрение большинства депутатов, чтобы вступить в силу.

Решение о визовом режиме входит в компетенцию правительства, а не парламента, однако законодатели могут выразить политическую поддержку и обратиться в исполнительную ветвь власти с запросом на рассмотрение того или иного вопроса.

Ранее сообщалось, что США, Канада и Британия объявили о санкциях против Путина.