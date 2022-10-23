Каковы возможности освободительного продвижения ВСУ - оценки экспертов

Вооруженные силы Украины могут добиться больших успехов на поле боя в течении следующих двух месяцев.
Военный эксперт, полковник Сергей Грабский, говоря о задачах-минимум, отметил, что технически к 2022 года Украине нужно сломить сопротивление россиян в двух ключевых точках - Сватово и Снегиревка.
Так, Снегиревка, которая находится на админрубеже между Николаевской и Херсонской областями - это важный опорный пункт россиян. После потери этого города вражеская оборона на правом берегу Херсонской области разваливается по принципу "домино". Таким образом, деоккупация Снегиревки открывает ВСУ прямой путь для освобождения Херсона.
В материале отмечается, что одна часть украинских войск уже находится на подступах к этому так называемому "снегиревскому выступу" на территории Николаевской области. Им фактически на встречу движется вторая группировка - по левому берегу Ингульца с района Давыдова Брода.
В случае освобождения Сватово ВСУ перерезает коммуникации россиян, которые сейчас обеспечивают оборону противника на линии Троицкое - Кременная. Кроме того, мы выходим на оперативное пространство, чтобы продвигаться дальше на севере Луганской области.
Грабовский объяснил, что таким образом, украинская армия выходит на другое направление - на линию Новопсков - Старобельск - Новоайдар. Если дальше ВСУ прорвется на Старобельск, у россиян возникнут большие трудности в северодонецкой агломерации. А на юг от Новоайдара идет прямая дорога к Счастью - это, можно считать, окраина Луганска.
По его словам, третье перспективное направление - бросок на Мелитополь и Бердянск.
Если же к тому времени ВСУ зачистят правый берег Днепра в Херсонской области, то вражеская группировка на юге будет в совсем плохом положении. Оказавшись в полуокружении, у оккупантов не будет другого логичного выхода, кроме как отступать в Крым.
Напомним, официальные лица США считают, что в течении следующих 1,5 месяца у ВСУ будет возможность продвинуться вперед на Донбассе и вернуть Херсон.
Напомним, аналитики ISW отмечали, что рф может продолжать готовить операцию под "чужим флагом" по разрушению плотины Каховской ГЭС, в которой намеревается обвинить Украину.
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