Каков на самом деле финальный бюджет опроса президента

11:10 27 октября Киев, Украина

30 млн. возможно, но никак не 100 млн. Об этом в эфире одного из украинских телеканалов заявил глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко. Речь идет о итоговом бюджете опроса президента, который проводился в день проведения местных выборов.



Координатор гражданской сети "Опора" Ольга Айвазовская сказала, что гражданская сеть считала бюджет опроса, исходя из суммы, которую платили волонтерам за работу: "Мы рассчитали на почти 30 тыс. участков: по два человека, с уплатой налогов, – тогда бюджет 103 млн грн. А если речь идет о реальном количестве волонтеров, которые стояли возле участков, – вероятно, ожидали, что будет больше, – в целом по стране покрыто было около 55% участков с погрешностью в 4%. В итоге бюджет финальный должен был быть до 30 млн грн".



Корниенко сказал, что финальная заявка по бюджету от подрядчика еще не поступала.



"Но эта цифра намного ближе к реальности, чем 100 млн грн, о которых много на этой неделе говорили. [...] В районе 30 млн грн", – ответил Корниенко.



Финансировала исследование партия "Слуга народа", организацией и проведением опроса занималась компания "Зе медиа". Офис президента подчеркивал, что результаты опроса не будут иметь юридических последствий.