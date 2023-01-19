Какое вооружение не удалось разблокировать Украине - Кулеба

18:41 19 января Киев, Украина

По данным на сегодняшний день удалось разблокировать предоставление Украине почти всех видов вооружения, кроме боевых истребителей и дальнобойных ракет.

Об этом рассказал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба во время панельной дискуссии в Украинском доме в Давосе. Он отметил, что принятие решений партнерами занимает время, однако в конце концов Украина получает необходимое.
 
"Мы получаем все, о чем просим, кроме двух больших вещей, которые принципиально еще не были разблокированы - западные боевые истребители и дальнобойные ракеты. Все остальное разблокировано в том или ином виде", - сказал Кулеба.
 
Министр напомнил, что в начале полномасштабного вторжения многие отказывали передавать Украине вооружение, однако уже сейчас большое количество вопросов разблокировано, а партнеры поддерживают украинскую армию.