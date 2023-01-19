Какое вооружение не удалось разблокировать Украине - Кулеба

По данным на сегодняшний день удалось разблокировать предоставление Украине почти всех видов вооружения, кроме боевых истребителей и дальнобойных ракет.
Об этом рассказал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба во время панельной дискуссии в Украинском доме в Давосе. Он отметил, что принятие решений партнерами занимает время, однако в конце концов Украина получает необходимое.
Об этом рассказал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба во время панельной дискуссии в Украинском доме в Давосе. Он отметил, что принятие решений партнерами занимает время, однако в конце концов Украина получает необходимое.
Министр напомнил, что в начале полномасштабного вторжения многие отказывали передавать Украине вооружение, однако уже сейчас большое количество вопросов разблокировано, а партнеры поддерживают украинскую армию.
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