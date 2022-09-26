Каким может быть сценарий ядерной войны - прогноз экспертов

08:03 26 сентября Киев, Украина

Проигрывая войну Украине, политически и на поле боя, россия может пойти на применение тактического ядерного оружия, вызвав симметричную реакцию стран НАТО.

Страны НАТО могут ответить своими тактическими ядерными силами, размещенными вне США. Такой прогноз дали опрошенные AFP западные военные эксперты после того, как путин объявил массовую мобилизацию и пригрозил использовать «все имеющиеся средства», чтобы не допустить потери захваченных украинских земель.

«Наша страна <.> располагает различными средствами поражения, а по отдельным компонентам и более современными, чем страны НАТО. А те, кто пытается шантажировать нас ядерным оружием, должны знать, что роза ветров может развернуться и в их сторону», — сказал путин в телеобращении, объявляя о призыве в армию 300 тысяч человек.

путин, старательно подчеркнувший, что его угрозы — «не блеф», может использовать одну или несколько тактических ядерных бомб, рассказали AFP эксперты. Их мощность варьируется от 0,3 до 100 килотонн и сравнима с бомбой, которую США сбросили на Хиросиму в 1945 году (15 килотонн). Для сравнения: мощность боеголовок стратегических ракет может достигать 1,2 мегатонны.

"Чтобы поразить 32 квадратных км территории, нужно 20 тактических ядерных бомб. Но путину, вероятно, «хватит и одной», ведь его цель — добиться устрашения Украины и посеять раздор среди западных союзников", - считает Марк Кансиан, эксперт CSIS International Security Program.

Чтобы послать сильный сигнал и избежать массовых жертв, бомба может быть взорвана высоко в атмосфере — это породит электромагнитный импульс, который выведет из строя оборудование в Украине.

"Такие сценарии «скорее всего будут нацелены на то, чтобы разделить НАТО и (сломать) глобальный консенсус против путина»", - говорит Джон Вольфстал, бывший эксперт Белого дома по ядерному оружию.

Не исключен и сценарий с ударом по украинской военной базе или крупному городу с возможным уничтожением политического руководства Украины. Но такой шаг будет расценен как жест отчаяния, уверен Вольфстал.



Если путин решится на ядерный удар, у Запада не будет альтернатив, кроме как ответить, полагают эксперты. Причем ответ, вероятно, придет от всего НАТО, а не только США, полагает Вольфстал.

Любой ответ должен гарантировать, что военная ситуация для путина в результате ядерного удара «не улучшится», а «его политическая, экономическая и персональная позиция пострадают», говорит Вольфстал.

"В странах альянса размещено около 100 единиц американского тактического ядерного оружия, которое может быть использовано для симметричного ответа — это покажет решимость и напомнит москве об опасности ее собственных действий", - говорит Матью Крониг из Atlantic Council.

Следствием ядерного отчаяния путина станет то, что страны, которые прежде занимали двоякую позицию, могут отвернуться от россии. Это в частности, Индия и даже Китай, которых можно будет убедить присоединиться к санкциям, полагает Крониг.



Кроме того, продолжает он, США могут предоставить Украине самолеты, ракеты Patriot, батареи ПВО THAAD и дальнобойные ракетные системы, которые позволят наносить удары по целям глубоко внутри территории россии.