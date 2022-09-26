Каким может быть сценарий ядерной войны - прогноз экспертов

Проигрывая войну Украине, политически и на поле боя, россия может пойти на применение тактического ядерного оружия, вызвав симметричную реакцию стран НАТО.
Страны НАТО могут ответить своими тактическими ядерными силами, размещенными вне США. Такой прогноз дали опрошенные AFP западные военные эксперты после того, как путин объявил массовую мобилизацию и пригрозил использовать «все имеющиеся средства», чтобы не допустить потери захваченных украинских земель.
путин, старательно подчеркнувший, что его угрозы — «не блеф», может использовать одну или несколько тактических ядерных бомб, рассказали AFP эксперты. Их мощность варьируется от 0,3 до 100 килотонн и сравнима с бомбой, которую США сбросили на Хиросиму в 1945 году (15 килотонн). Для сравнения: мощность боеголовок стратегических ракет может достигать 1,2 мегатонны.
Чтобы послать сильный сигнал и избежать массовых жертв, бомба может быть взорвана высоко в атмосфере — это породит электромагнитный импульс, который выведет из строя оборудование в Украине.
Не исключен и сценарий с ударом по украинской военной базе или крупному городу с возможным уничтожением политического руководства Украины. Но такой шаг будет расценен как жест отчаяния, уверен Вольфстал.
Если путин решится на ядерный удар, у Запада не будет альтернатив, кроме как ответить, полагают эксперты. Причем ответ, вероятно, придет от всего НАТО, а не только США, полагает Вольфстал.
Если путин решится на ядерный удар, у Запада не будет альтернатив, кроме как ответить, полагают эксперты. Причем ответ, вероятно, придет от всего НАТО, а не только США, полагает Вольфстал.
Любой ответ должен гарантировать, что военная ситуация для путина в результате ядерного удара «не улучшится», а «его политическая, экономическая и персональная позиция пострадают», говорит Вольфстал.
Следствием ядерного отчаяния путина станет то, что страны, которые прежде занимали двоякую позицию, могут отвернуться от россии. Это в частности, Индия и даже Китай, которых можно будет убедить присоединиться к санкциям, полагает Крониг.
Кроме того, продолжает он, США могут предоставить Украине самолеты, ракеты Patriot, батареи ПВО THAAD и дальнобойные ракетные системы, которые позволят наносить удары по целям глубоко внутри территории россии.
Кроме того, продолжает он, США могут предоставить Украине самолеты, ракеты Patriot, батареи ПВО THAAD и дальнобойные ракетные системы, которые позволят наносить удары по целям глубоко внутри территории россии.
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