Каким количеством вооружения располагает страна-агрессор - Резников

Министр обороны Украины Алексей Резников сообщил в Telegram приблизительную оценку ракетного арсенала, который остался у россии.
По его словам, страна-агрессор еще располагает следующим количеством вооружения:
По его словам, страна-агрессор еще располагает следующим количеством вооружения:
- Искандер - 119,
- 3М55 Оникс - 347,
- С-300 - 6 980,
- Калибр (ракеты морского базирования) - 229,
Также глава ведомства сообщил, сколько у противника осталось ракет воздушного базирования:
- Х-101 - 132,
- Х-555 - 150
- Х-22/32 - 120
- Х-35 - 356
- Х-47М2 Кинжал - 43
Министр обороны также перечислил четыре врага российского ракетного арсенала:
- блестящие украинские войска ПВО;
- бездарные российские ракетные войска;
- санкции;
- время.
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