Каким количеством вооружения располагает страна-агрессор - Резников

15:54 22 ноября Киев, Украина





По его словам, страна-агрессор еще располагает следующим Министр обороны Украины Алексей Резников сообщил в Telegram приблизительную оценку ракетного арсенала, который остался у россии.По его словам, страна-агрессор еще располагает следующим количеством вооружения:

Искандер - 119,

3М55 Оникс - 347,

С-300 - 6 980,

Калибр (ракеты морского базирования) - 229,

Также глава ведомства сообщил, сколько у противника осталось ракет воздушного базирования:

Х-101 - 132,

Х-555 - 150

Х-22/32 - 120

Х-35 - 356

Х-47М2 Кинжал - 43

Министр обороны также перечислил четыре врага российского ракетного арсенала:

блестящие украинские войска ПВО;

бездарные российские ракетные войска;

санкции;

время.