Каким количеством вооружения располагает страна-агрессор - Резников

15:54 22 ноября Киев, Украина

Министр обороны Украины Алексей Резников сообщил в Telegram приблизительную оценку ракетного арсенала, который остался у россии.

По его словам, страна-агрессор еще располагает следующим количеством вооружения:
  • Искандер - 119,
  • 3М55 Оникс - 347,
  • С-300 - 6 980,
  • Калибр (ракеты морского базирования) - 229,
Также глава ведомства сообщил, сколько у противника осталось ракет воздушного базирования:
  • Х-101 - 132,
  • Х-555 - 150
  • Х-22/32 - 120
  • Х-35 - 356
  • Х-47М2 Кинжал - 43
Министр обороны также перечислил четыре врага российского ракетного арсенала:
  • блестящие украинские войска ПВО;
  • бездарные российские ракетные войска;
  • санкции;
  • время.
"Давайте демилитаризуем террористическое государство, чтобы жить в мире!" – написал министр.
 