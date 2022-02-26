Какие вопросы обсудят на саммите Украина-ЕС

18:08 02 Октябрь Киев, Украина

В Брюсселе 6 октября пройдет 22-й саммит Украина -ЕС, на котором Лидеры разберут приоритетные вопросы отношений Украины и Евросоюза.

Об этом сообщили в пресс-службе Офиса президента в пятницу, 2 октября.



Делегацию Украины возглавит президент Владимир Зеленский, делегацию ЕС - президент Европейского совета Шарль Мишель и президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

«Лидеры обсудят дальнейшие шаги по имплементации Соглашения об ассоциации, углублению секторальной интеграции между Украиной и ЕС, сотрудничество в контексте преодоления последствий пандемии COVID-19 и дальнейшую поддержку со стороны ЕС процесса реформ в Украине. Особое внимание будет уделено ситуации с безопасностью на временно оккупированных Россией территориях Донбасса, а также обсуждению путей усиления координации усилий Украины и ЕС с целью деоккупации Крыма и защиты прав крымчан», - говорится в сообщении.

У Зеленского также рассказали, что на полях саммита планируется подписание ряда финансовых соглашений между Украиной и ЕС (в частности, поддержки востока Украины, гражданского общества и смягчения последствий климатических изменений).



Также планируется подписание соглашений с Европейским инвестбанком. Документ привлечет средства на энергоэффективность общественных зданий и модернизацию и цифровизацию «Укрпочты», добавили в ОПУ.