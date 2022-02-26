Какие вопросы обсудят на саммите Украина-ЕС

В Брюсселе 6 октября пройдет 22-й саммит Украина-ЕС, на котором Лидеры разберут приоритетные вопросы отношений Украины и Евросоюза.
Об этом сообщили в пресс-службе Офиса президента в пятницу, 2 октября.
Делегацию Украины возглавит президент Владимир Зеленский, делегацию ЕС - президент Европейского совета Шарль Мишель и президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
Делегацию Украины возглавит президент Владимир Зеленский, делегацию ЕС - президент Европейского совета Шарль Мишель и президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
У Зеленского также рассказали, что на полях саммита планируется подписание ряда финансовых соглашений между Украиной и ЕС (в частности, поддержки востока Украины, гражданского общества и смягчения последствий климатических изменений).
Также планируется подписание соглашений с Европейским инвестбанком. Документ привлечет средства на энергоэффективность общественных зданий и модернизацию и цифровизацию «Укрпочты», добавили в ОПУ.
Также планируется подписание соглашений с Европейским инвестбанком. Документ привлечет средства на энергоэффективность общественных зданий и модернизацию и цифровизацию «Укрпочты», добавили в ОПУ.
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