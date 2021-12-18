Какие условия ставит Лукашенко для решения миграционного кризиса

15:50 17 Ноябрь Киев, Украина

Уже никто не сомневается в намеренных действиях белорусских погранвойск по продвижению мигрантов с востока на территорию стран Евросоюза. Обстановка на границе Беларуси с Польшей накалилась до предела. А Лукашенко и Путин на все призывы, звучащие со стороны ЕС, лишь разводят руками.

Вводимые против Лукашенко санкции не привели к улучшению обстановки. И, хотя никто из глав еврогосударств не признал Лукашенко легитимным президентом страны, на разговор с тираном согласилась Ангела Меркель. Свои телефонные переговоры с Александром Лукашенко она направила в русло гуманитарной помощи мигрантам и конструктивного урегулирования конфликта на белорусско-польской границе.

Именно об этих намерениях в переговорах с непризнанным главой Беларуси заявил и представитель кабмина ФРГ Штеффен Зайберт.

В ответ на предложения Меркель, Лукашенко со свойственной ему прямотой в ультимативной форме выдвинул свои два требования: отмена санкций и признание его законным главой Беларуси. Только тогда он "положит конец мигрантскому кризису на границах Европейского Союза", заявил Лукашенко, признав таким образом, что этот кризис создан не без его участия.

"Он хочет отмены санкций, он хочет, чтобы его признали президентом", - рассказала журналистам министр иностранных дел Эстонии Эва-Мария Лийметс.

Правда обнажена, игроки раскрыли карты. Что будет дальше?