Какие страны оказывают военную помощь Украине

18:22 12 мая Киев, Украина

За 2,5 месяца войны в Украине число поставщиков вооружения стране выросло. Только от США нашей стране поступило военной помощи почти на $3,5 млрд.

Кто и какое оружие дает Украине:

Соединенные Штаты выделили три пакета военной помощи Киеву на сумму $800 млн каждый. 28 апреля президент США попросил Конгресс выделить дополнительные $33 млрд на помощь Украине. Штаты поставляют гаубицы M777 и артиллерийские снаряды (всего 90 орудий и почти 200 тысяч боеприпасов к ним, согласно сообщению Минобороны), ракетные системы с лазерным наведением, беспилотники (в том числе сотни барражирующих боеприпасов Switchblade и дроны-разведчики Puma), РЛС контрбатарейной борьбы, свыше 1400 ПЗРК Stinger, ПТРК Javelin и другие противотанковые системы, пишет Forum on the Arms Trade. Также в Украину отправляют стрелковое оружие, более 50 млн патронов, бронежилеты (общей стоимостью $3,6 млрд), 5 вертолетов Ми-17 советского производства (их ранее собирались отправить в Афганистан, но не успели до прихода к власти талибов), сотни бронеавтомобилей (их поставили еще до начала российского вторжения) и 200 бронетранспортеров M113.

Великобритания отправляет в Украину самоходные зенитные установки Stormer, 10 тысяч ракет малой дальности и противотанковых ракет (включая NLAW и Javelin), противокорабельные ракеты Brimstone Sea Spear, бронетранспортеры Saxon, 35 бронетранспортеров FV103 Spartan, бронемашины Mastiff, Husky и Wolfhound, артиллерию, системы ПВО Starstreak, барражирующие боеприпасы, беспилотники для перемещения военных грузов Malloy Aeronautics T150.

Ирландия передает 200 бронежилетов, медикаменты и топливо.





передает 200 бронежилетов, медикаменты и топливо. Канада отдает 8 бронемашин Roshel Senator, 4 гаубицы М777, 4500 гранатометов М72 и до 7500 ручных гранат, стрелковое оружие, включая снайперские винтовки, 1,5 млн патронов.

Австралия отправит 20 бронемашин Bushmaster, 6 гаубиц M777, ракеты и другое вооружение стоимостью $51,6 млн.





отправит 20 бронемашин Bushmaster, 6 гаубиц M777, ракеты и другое вооружение стоимостью $51,6 млн. Литва и Латвия решили передать Украине ПЗРК Stinger.

Эстония добавила к этому ПТРК Javelin и девять гаубиц D-130 калибра 122 мм (с разрешения Германии).





добавила к этому ПТРК Javelin и девять гаубиц D-130 калибра 122 мм (с разрешения Германии). Франция отправляет в Украину ПТРК MILAN и не меньше 10 гаубиц Caesar.

Германия — 50 зенитных самоходных установок Gepard, 1000 противотанковых орудий и 500 ПЗРК Stinger.





— 50 зенитных самоходных установок Gepard, 1000 противотанковых орудий и 500 ПЗРК Stinger. Правительство Италии одобрило поставку ПЗРК Stinger, противотанковых орудий, пулеметов и систем разминирования. Правда, это решение еще должен одобрить парламент.





одобрило поставку ПЗРК Stinger, противотанковых орудий, пулеметов и систем разминирования. Правда, это решение еще должен одобрить парламент. Испания передает Украине 20 бронемашин Uro Vamtac, 1370 противотанковых гранатометов, 700 тысяч патронов для винтовок и пулеметов, легкие пулеметы, 20 тонн медикаментов, средства защиты, в том числе каски, бронежилеты и костюмы биологической, химической и радиационной защиты.

Из Финляндии в Украину доставят 2500 автоматов и 150 тысяч патронов к ним, 1500 противотанковых ружей, армейские пайки.

Швеция передает 10 тысяч противотанковых гранатометов AT4, шлемы и бронежилеты;

Люксембург передает Украине 100 ПТРК NLAW, автомобили Jeep Wrangler 4×4, 15 военных палаток.

Бельгия — 200 единиц противотанкового оружия, 5 тысяч автоматических винтовок и пулеметов.





— 200 единиц противотанкового оружия, 5 тысяч автоматических винтовок и пулеметов. Нидерланды отдают бронетранспортеры (вероятно, YPR-765), 200 ПЗРК Stinger, 3000 боевых касок и 2000 бронежилетов, 100 снайперских винтовок с 30 тысячами патронов, 400 реактивных гранатометов (с разрешения Германии).





отдают бронетранспортеры (вероятно, YPR-765), 200 ПЗРК Stinger, 3000 боевых касок и 2000 бронежилетов, 100 снайперских винтовок с 30 тысячами патронов, 400 реактивных гранатометов (с разрешения Германии). Португалия отправляет в Украину 5 гаубиц М114 калибра 155 мм, 15 бронетранспортеров М113, 4 бронемашины Iveco M 40.12 WM, автоматические винтовки G3, гранаты и другие боеприпасы.





отправляет в Украину 5 гаубиц М114 калибра 155 мм, 15 бронетранспортеров М113, 4 бронемашины Iveco M 40.12 WM, автоматические винтовки G3, гранаты и другие боеприпасы. Норвегия — больше 20 гаубиц M109A3GN, 4 тысячи единиц противотанкового оружия, каски, бронежилеты и другие средства защиты,

Дания — 50 бронетранспортеров M113G3DK, 25 бронемашин Piranha IIIC, 25 беспилотников Heidrun, 2700 единиц противотанкового оружия, 300 ПЗРК Stinger, бронежилеты.





— 50 бронетранспортеров M113G3DK, 25 бронемашин Piranha IIIC, 25 беспилотников Heidrun, 2700 единиц противотанкового оружия, 300 ПЗРК Stinger, бронежилеты. Польша отдает больше 200 танков Т-72, 40 БМП-1, больше 20 САУ, больше 20 РСЗО «Град», ПЗРК малой дальности Thunderbolt и боеприпасы. Также Минобороны страны выразило готовность передать Украине снаряды, системы ПВО, легкие минометы и разведывательные беспилотники.





отдает больше 200 танков Т-72, 40 БМП-1, больше 20 САУ, больше 20 РСЗО «Град», ПЗРК малой дальности Thunderbolt и боеприпасы. Также Минобороны страны выразило готовность передать Украине снаряды, системы ПВО, легкие минометы и разведывательные беспилотники. Чехия поставит в Украину танки Т-72 и 56 БМП PbV-501 (модернизированные советские БМП-1), гаубицы, больше 20 САУ, больше 20 РСЗО RM-70, ЗРК «Стрела-10М», 160 ПЗРК, 4 тысячи минометов, 20 ручных пулеметов, больше 7 тысяч штурмовых винтовок и автоматов, 3 тысячи пулеметов, 30 тысяч пистолетов, снайперские винтовки, 1 млн патронов.





поставит в Украину танки Т-72 и 56 БМП PbV-501 (модернизированные советские БМП-1), гаубицы, больше 20 САУ, больше 20 РСЗО RM-70, ЗРК «Стрела-10М», 160 ПЗРК, 4 тысячи минометов, 20 ручных пулеметов, больше 7 тысяч штурмовых винтовок и автоматов, 3 тысячи пулеметов, 30 тысяч пистолетов, снайперские винтовки, 1 млн патронов. Словакия отправляет украинцам ЗРК С-300, пишет Oryx.

Словения — танки Т-72, автоматы Калашникова, каски и боеприпасы.

Румыния выделила €3 млн на покупку бронежилетов, касок, боеприпасов и медицинских средств для украинской армии.

Некоторое количество военного оборудования направит в Украину и Северная Македония.

Греция передает переносные ракетные комплексы, боеприпасы и автоматы Калашникова.

Хорватия поставит в Украину винтовки, пулеметы и средства защиты стоимостью €16,5 млн.





поставит в Украину винтовки, пулеметы и средства защиты стоимостью €16,5 млн. Турция налаживает совместное с Украиной производство ударных беспилотников Bakar Bayraktar TB2.