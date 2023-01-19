Какие страны должны отправить в Украину танки Leopard 2

16:49 19 января Киев, Украина





Об этом сказал бывший командующий Сухопутными войсками Польши, экс-замминистра обороны страны генерал Вольдемар Скшипчак, в четверг, 19 января. Больше всего танков Leopard 2 для ВСУ должны передать страны, которые находятся далеко от линии фронта в Украине, в частности Германия и Италия.Об этом сказал бывший командующий Сухопутными войсками Польши, экс-замминистра обороны страны генерал Вольдемар Скшипчак, в четверг, 19 января.

"Польша находится на передней линии, поэтому она не может дать много танков. Но это могут сделать Германия и Испания, которым далеко до фронта. Они должны внести наибольший вклад и вместе передать примерно 150 танков", – сказал Скшипчак, который явялется профессиональным танкистом

По его мнению, формирование международной коалиции по передаче танков Украине осуществляется в правильном направлении, но все происходит "слишком медленно".

"В общем, решение уже принято, но тормозит реализация. Украина в этих танках нуждается немедленно, политики не должны долго дискутировать. Решения уже должны быть приняты, а экипажи танков – немедленно приступить к обучению", – подчеркнул генерал.

Он отметил, что лучше, если бы это были уже обученные танкисты, которые быстро овладеют и примут танки.



Cкшипчак сообщил, что обучение украинцев может проходить в учебных центрах нескольких стран, которые имеют тренажеры и симуляторы для овладения танками Leopard 2. Он отметил, что такие центры есть в Польше, Германии, Финляндии и т.д. Эксперт добавил, что одного месяца украинским танкистам будет достаточно для овладения военной техникой.



Генерал выразил мнение, что международная коалиция должна была бы собрать вместе до 300 танков для Украины, чтобы сформировать сильное бронетанковое ядро для противодействия российским оккупантам.



Польский генерал выразил мнение, что Германия уже, вероятно, приняла для себя решение о предоставлении разрешения на передачу Украине танков, но она "не должна замедлять этот процесс".