Какие страны должны отправить в Украину танки Leopard 2

Больше всего танков Leopard 2 для ВСУ должны передать страны, которые находятся далеко от линии фронта в Украине, в частности Германия и Италия.
Об этом сказал бывший командующий Сухопутными войсками Польши, экс-замминистра обороны страны генерал Вольдемар Скшипчак, в четверг, 19 января.
Об этом сказал бывший командующий Сухопутными войсками Польши, экс-замминистра обороны страны генерал Вольдемар Скшипчак, в четверг, 19 января.
По его мнению, формирование международной коалиции по передаче танков Украине осуществляется в правильном направлении, но все происходит "слишком медленно".
Он отметил, что лучше, если бы это были уже обученные танкисты, которые быстро овладеют и примут танки.
Cкшипчак сообщил, что обучение украинцев может проходить в учебных центрах нескольких стран, которые имеют тренажеры и симуляторы для овладения танками Leopard 2. Он отметил, что такие центры есть в Польше, Германии, Финляндии и т.д. Эксперт добавил, что одного месяца украинским танкистам будет достаточно для овладения военной техникой.
Генерал выразил мнение, что международная коалиция должна была бы собрать вместе до 300 танков для Украины, чтобы сформировать сильное бронетанковое ядро для противодействия российским оккупантам.
Польский генерал выразил мнение, что Германия уже, вероятно, приняла для себя решение о предоставлении разрешения на передачу Украине танков, но она "не должна замедлять этот процесс".
Cкшипчак сообщил, что обучение украинцев может проходить в учебных центрах нескольких стран, которые имеют тренажеры и симуляторы для овладения танками Leopard 2. Он отметил, что такие центры есть в Польше, Германии, Финляндии и т.д. Эксперт добавил, что одного месяца украинским танкистам будет достаточно для овладения военной техникой.
Генерал выразил мнение, что международная коалиция должна была бы собрать вместе до 300 танков для Украины, чтобы сформировать сильное бронетанковое ядро для противодействия российским оккупантам.
Польский генерал выразил мнение, что Германия уже, вероятно, приняла для себя решение о предоставлении разрешения на передачу Украине танков, но она "не должна замедлять этот процесс".
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