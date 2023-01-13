Какие потери имеет армия рф под Бахмутом и Соледаром

08:03 13 января Киев, Украина

Войска агрессора под Бахмутом и Соледаром в Донецкой области потеряли около 20 тысяч живой силы. Об этом в четверг, 12 января, заявил советник главы ОПУ Михаил Подоляк в интервью.
 
"Невозможно сказать точно, какие потери имеет российская армия на этом направлении. Но это не тысяча или две - это 10, 15 или даже 20 тысяч за все время наступления у Бахмута и Соледара. Они там потери не считают", - сказал Подоляк.
 
По словам советника, россияне бросили на Соледар практически всю боеспособную армию, включая остатки контрактной армии - спецназ и десант.

При этом, Подоляк подчеркнул, что возможная оккупация этого украинского города не даст россии преимуществ в целом.
 
"Единственное, что мне жаль все, что там происходит - это количество наших ребят, которые при 17 градусах мороза должны держать автоматы в руках сутками. Это тяжело. Мы теряем своих", - сказал Подоляк.