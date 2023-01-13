Какие потери имеет армия рф под Бахмутом и Соледаром

Войска агрессора под Бахмутом и Соледаром в Донецкой области потеряли около 20 тысяч живой силы. Об этом в четверг, 12 января, заявил советник главы ОПУ Михаил Подоляк в интервью.
По словам советника, россияне бросили на Соледар практически всю боеспособную армию, включая остатки контрактной армии - спецназ и десант.
При этом, Подоляк подчеркнул, что возможная оккупация этого украинского города не даст россии преимуществ в целом.
При этом, Подоляк подчеркнул, что возможная оккупация этого украинского города не даст россии преимуществ в целом.
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