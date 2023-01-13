Какие потери имеет армия рф под Бахмутом и Соледаром

08:03 13 января Киев, Украина

Войска агрессора под Бахмутом Соледаром в Донецкой области потеряли около 20 тысяч живой силы. Об этом в четверг, 12 января, заявил советник главы ОПУ Михаил Подоляк в интервью.

"Невозможно сказать точно, какие потери имеет российская армия на этом направлении. Но это не тысяча или две - это 10, 15 или даже 20 тысяч за все время наступления у Бахмута и Соледара. Они там потери не считают", - сказал Подоляк.

По словам советника, россияне бросили на Соледар практически всю боеспособную армию, включая остатки контрактной армии - спецназ и десант.



При этом, Подоляк подчеркнул, что возможная оккупация этого украинского города не даст россии преимуществ в целом.