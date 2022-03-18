Какие новые санкции против России «лежат на столе» в США

08:06 08 марта Киев, Украина

Как рассказал в интервью CNBC заместитель министра финансов Уолли Адейемо, в следующие пакеты санкций могут войти такие меры:



🔻Внедрение полного эмбарго на торговлю с Россией.



🔻Блокировка ей доступа к международным морским путям.



🔻Ограничение на экспорт никеля, урана и алюминия.



🔻А также на операции с криптовалютными активами.