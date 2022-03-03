Как завтра рухнет российская экономика

28 февраля россияне проснулись в новой реальности: принятые 25 и 26 февраля США и странами G7 санкции ударят по критически важным элементам российской экономики. И дело не столько в активах близких к Кремлю олигархов и членов их семей, сколько в ограничениях операции с активами Банка России и отключении ряда банков от системы SWIFT. Как результат, российская авиационная отрасль за несколько дней лишится своей международной сети, а за несколько недель – значительного числа самолётов, взятых в лизинг у европейских компаний.

Россия рассказывала, что ее резервные активы «дедолларизированы» и в долларах находится лишь 17%, но более 450 млрд. долл. из 643 млрд. – это средства, размещённые в ценных бумагах зарубежных эмитентов или на депозитах в иностранных банках. То есть, если все страны G7 ограничат возможность их использования, эти активы будут иммобилизованы безотносительно валюты, в которой они номинированы.

Известно, что у Банка России есть наличности около 30-35 млрд. долл. и монетарного золота почти на 140 млрд. – но неясно, как их можно использовать в безналичных платежах. Более того, около 30 трлн. Рублей - это валютные депозиты, которые граждане, в принципе, смогут забрать, однако это вряд ли удастся сделать с корпоративными валютными счетами.

Более того, Банку России вряд ли удастся осуществлять валютные интервенции для поддержания курса рубля, а продажа монетарного золота в условиях санкций – крайне сложная задача. И проблема не только в курсе рубля или биржевой панике, а в обратной стороне санкций – произойдет быстрый разрыв цепочек поставки товаров в Россию. Этот процесс будет достаточно болезненным, а в импортозамещении за восемь последних лет РФ продвинулась недалеко. Соответственно россиян ждет значительный рост цен по многим позициям.

А вишенкой на этом прекрасном торте является закрытие воздушного пространства всей Европы и Северной Америки для российских самолётов.

Таким образом, Россия неизбежно столкнётся с существенным экономическим спадом в этом году, а уровень инфляции сейчас сложно даже предсказать.

Все это – плата россиян за империалистические амбиции руководителя Кремля, который ради уничтожения суверенитета Украины готов уничтожить будущее своей страны и привести свой народ к полному обнищанию!

Так вот, Украина выстоит, а цена, которую заплатит Россия за попытку её покорить, окажется непосильной ношей!

Мы стали свидетелями и участниками самых позорных страниц российской истории!