Как возместить ущерб за разрушенное россиянами жилье - инструкция

18:33 17 июня Киев, Украина





Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса Президента Кирилл Тимошенко во время брифинга.



По его словам, подать соответствующее заявление можно вне зависимости от того, где вы находитесь. Это касается и физических и юридических лиц. Украинцы, чье жилье или имущество за время войны повредили или разрушили оккупанты, могут возместить ущерб, обратившись с заявлением в ЦНАП, нотариус или через приложение "Дия" . После этого специальная комиссия оценит масштабы разрушений.Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса Президента Кирилл Тимошенко во время брифинга.По его словам, подать соответствующее заявление можно вне зависимости от того, где вы находитесь. Это касается и физических и юридических лиц.

"Владелец поврежденного/разрушенного дома или квартиры может самостоятельно подать заявление через Действие (на сайте или в приложении). Если у вас нет возможности воспользоваться онлайн регистрацией, заявление можно подать через ЦНАП или нотариус", – пояснил Тимошенко.



После подачи заявления органы



Если здание получило серьезные повреждения, органы местного самоуправления привлекают экспертов и составляют отчет по техническому обследованию, который включает заключение о возможности дальнейшей эксплуатации здания. Заявление и заключение комиссии по каждому отдельному объекту будут вноситься в Реестр поврежденного и уничтоженного имущества.



Важно: перед выездом на объект комиссия должна проинформировать владельца поврежденного имущества о дате и времени проверки.



По данным Кирилла Тимошенко, такие смотры уже проводятся в освобожденных от оккупантов населенных пунктах. Он добавил, что в течение месяца в приложении "Дия" появится новая опция для комиссий, благодаря чему они смогут создавать акты осмотра. После подачи заявления органы местного самоуправления согласно процедуре должны создать специальную комиссию, которая осмотрит поврежденное/разрушенное имущество, в результате чего сформирует акт обследования дома/квартиры.Если здание получило серьезные повреждения, органы местного самоуправления привлекают экспертов и составляют отчет по техническому обследованию, который включает заключение о возможности дальнейшей эксплуатации здания. Заявление и заключение комиссии по каждому отдельному объекту будут вноситься в Реестр поврежденного и уничтоженного имущества.Важно: перед выездом на объект комиссия должна проинформировать владельца поврежденного имущества о дате и времени проверки.По данным Кирилла Тимошенко, такие смотры уже проводятся в освобожденных от оккупантов населенных пунктах. Он добавил, что в течение месяца в приложении "Дия" появится новая опция для комиссий, благодаря чему они смогут создавать акты осмотра.

"Если комиссия уже сформировала акт по поврежденному имуществу, это ни в коем случае не исключает необходимости подачи заявления через Действие или ЦНАП. Поскольку именно это заявление будет основанием для компенсации. Если вы уже подали заявление о повреждении имущества в Действии, его не нужно дублировать в ЦНАПе ", – подчеркнул Тимошенко.



Также он отметил, что если владелец поврежденного жилья имеет возможность восстановить его самостоятельно, то следует заказать обследование повреждений частной компанией. При этом в дальнейшем он сможет получить компенсацию за нанесенный ущерб.



Для этого необходимо предоставить письменное уведомление о начале работ органам местного самоуправления или военной администрации, а по окончании обследования предоставить копию соответствующего отчета.

"Средства за проведение обследования компенсироваться не будут, а составленный акт, переданный в органы местного самоуправления, будет компенсирован государством в соответствии с законом, который будет принят", – заявил заместитель руководителя ОП.



Тимошенко подчеркнул, что порядок получения компенсации будет определяться отдельным законом, который Верховная Рада еще должна принять во втором чтении.



Напомним, правительство создало единую форму для фиксации нанесенного оккупантами ущерба жилью.