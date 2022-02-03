19:00 16 Сентябрь Киев, Украина

ГБР завершило досудебное расследование и установило истинные причины и обстоятельства, которые повлекли за собой аннексию Россией Крымского полуострова.



Об этом сообщает пресс-служба ГБР в среду, 16 сентября.

«По результатам предварительного расследования ГБР установило истинные причины и условия, способствовавшие развалу Вооруженных Сил и аннексии Крымского полуострова. В частности, преступные действия по подрыву боеспособности украинской армии начались в 2012 году и продолжались вплоть до вторжения боевых подразделений РФ на территорию АР Крым в феврале 2014 года», - говорится в сообщении.

В ГБР выделили пять основных эпизодов преступлений, которые привели к оккупации Крыма:

преступное сокращение ВСУ

подрыв состояния мобилизационной готовности

уничтожение систем противовоздушной обороны Крыма

незаконные организационные изменения и нивелирование стратегических оборонных документов

непринятие мер по реагированию на внешние угрозы

В ведомстве также добавили, что в связи с аннексией Крыма в государственной измене подозреваются высшие должностные лица государства того периода - президент Виктор Янукович, министры обороны Украины Дмитрий Саламатин и Павел Лебедев, а также начальник Генерального штаба, главнокомандующий ВСУ Дмитрий Саламатин.



В ГБР отметили, что расследование по другим фактам, которые привели к оккупации части территории Украины в 2014 году, продолжается.