ГБР завершило досудебное расследование и установило истинные причины и обстоятельства, которые повлекли за собой аннексию Россией Крымского полуострова.
Об этом сообщает пресс-служба ГБР в среду, 16 сентября.
В ГБР выделили пять основных эпизодов преступлений, которые привели к оккупации Крыма:
- преступное сокращение ВСУ
- подрыв состояния мобилизационной готовности
- уничтожение систем противовоздушной обороны Крыма
- незаконные организационные изменения и нивелирование стратегических оборонных документов
- непринятие мер по реагированию на внешние угрозы
В ведомстве также добавили, что в связи с аннексией Крыма в государственной измене подозреваются высшие должностные лица государства того периода - президент Виктор Янукович, министры обороны Украины Дмитрий Саламатин и Павел Лебедев, а также начальник Генерального штаба, главнокомандующий ВСУ Дмитрий Саламатин.
В ГБР отметили, что расследование по другим фактам, которые привели к оккупации части территории Украины в 2014 году, продолжается.
В ГБР отметили, что расследование по другим фактам, которые привели к оккупации части территории Украины в 2014 году, продолжается.
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