Как Украина потеряла Крым: версия следствия ГБР

19:00 16 Сентябрь Киев, Украина

ГБР завершило досудебное расследование и установило истинные причины и обстоятельства, которые повлекли за собой аннексию Россией Крымского полуострова. 

Об этом сообщает пресс-служба ГБР в среду, 16 сентября.
«По результатам предварительного расследования ГБР установило истинные причины и условия, способствовавшие развалу Вооруженных Сил и аннексии Крымского полуострова. В частности, преступные действия по подрыву боеспособности украинской армии начались в 2012 году и продолжались вплоть до вторжения боевых подразделений РФ на территорию АР Крым в феврале 2014 года», - говорится в сообщении.
В ГБР выделили пять основных эпизодов преступлений, которые привели к оккупации Крыма:
  • преступное сокращение ВСУ
  • подрыв состояния мобилизационной готовности
  • уничтожение систем противовоздушной обороны Крыма
  • незаконные организационные изменения и нивелирование стратегических оборонных документов
  • непринятие мер по реагированию на внешние угрозы
В ведомстве также добавили, что в связи с аннексией Крыма в государственной измене подозреваются высшие должностные лица государства того периода - президент Виктор Янукович, министры обороны Украины Дмитрий Саламатин и Павел Лебедев, а также начальник Генерального штаба, главнокомандующий ВСУ Дмитрий Саламатин.

В ГБР отметили, что расследование по другим фактам, которые привели к оккупации части территории Украины в 2014 году, продолжается.