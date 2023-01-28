Как сдерживать атаки россиян, пока обещанные танки в пути

Украина получит танки в конце февраля – начале марта. Впрочем, еще до того времени прогнозируют наступление россиян, которое ВСУ должны удержать.

Об этом рассказал полковник запаса ВСУ, военный эксперт, летчик-инструктор Роман Свитан. Военный эксперт Олег Жданов сказал, насколько возможно новое наступление россии.

Танки не обязательны для обороны

Свитан отметил, что танки не обязательны для выполнения оборонных задач, которые мы сейчас ведем в Донецкой области. Сами по себе танки – это наступательное оружие. Есть еще некоторые моменты, связанные с бронетехникой для сопровождения и авиационной составляющей.

"Либо самолеты, либо вертолеты. Однако это наступательное вооружение. То есть техники, которая сейчас есть, нам хватает для выполнения оборонных задач на Донбассе. Возможно, в ускоренном темпе нам нужно подтянуть еще БМП, т.е, броню", – заметил полковник запаса ВСУ.

Он добавил, что броня нам поможет в обороне Донбасса. Дальше придется ждать, когда поступит наступательное вооружение, тяжелые танки. То есть, будем останавливать россиян на Донбассе от Купянска до Угледара, возможно даже до Гуляйполя, в зависимости от южного направления со стороны Донбасса.

Свитан ответил, смогут ли с имеющимся оружием ВСУ удержать наступление: смотрите видео

По словам военного эксперта, будем удерживать россиян. Далее после захода наступательного вооружения будем выполнять наступательные действия с помощью тяжелой техники и авиации. Удержать удержим. Понятно количество российских войск, которое может быть подтянуто.

"В основном это пехотные подразделения, есть некоторые части мотопехоты. То есть они как-то посадят их на броню, поддержат авиацией, артиллерией, но не больше, чем было раньше. То есть, в общем-то понятны действия россиян, понятна тактика россиян и понятное нам вооружение", – подчеркнул летчик-инструктор.

Военные эксперты уже неоднократно заявляли, что и россия, и Украина готовятся к контрнаступлению весной. Говорят, что "большая битва уже приближается".