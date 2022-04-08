Как РФ вербует украинских солдат в "миротворческие" подразделения Карабаха

13:23 13 ноября Киев, Украина

На оккупированных территориях Донбасса активно проводится паспортизация местного населения, особенно населения призывного возраста. Затем российское командование проводит вербовку лиц, которые уже имеют российское гражданство, в "миротворческие" подразделения для выполнения задач в Нагорном Карабахе.



Об этом сообщает пресс-служба Минобороны со ссылкой на данные ГУР.



"Наличие российского паспорта является обязательным условием прохождения военной службы в соединениях и частях 1 и 2 армейских корпусов российско-оккупационных войск. Процесс оформления военнослужащими паспортов граждан РФ российское командование держит на особом контроле.



Кроме того, на временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях осуществляется вербовка лиц с российским гражданством с целью комплектования так называемых "миротворческих" подразделений для выполнения задач в Нагорном Карабахе", - сказано в сообщении.



Также, как отмечают в украинской разведке, оккупантами рассматривается вопрос введения ограничений гражданских прав для лиц, имеющих паспорт гражданина Украины, с предоставлением статуса "иностранного гражданина": "В частности, предполагается лишить их "избирательного права", возможности заключать гражданско-правовые сделки, требующие нотариального свидетельствования".