Как распределят 40 миллиардов долларов, выделенные США на помощь Украине

Палата представителей Конгресса США подавляющим большинством голосов одобрила законопроект, предусматривающий выделение Украине 40 миллиардов .
Выступая на заседании нижней палаты Конгресса, спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси заявила о том, что, поддерживая Украину, США поддерживают борьбу демократии с диктатурой: "Демократия должна одержать верх. Украинский народ сражается за свою демократию, а также и за нашу".
На что пойдут деньги:
- $11 млрд – на отправку администрацией Байдена военной техники и оружия из запасов США в Украину;
- $6 млрд – на финансирование инициативы содействия безопасности Украины, что позволяет США не использовать запасы напрямую, а покупать оружие у подрядчиков;
- $9 млрд – на пополнение военных запасов (в первую очередь - Stinger и Javelin) самих американцев вместо отправленного оборудования в Украину;
- $900 млн – на жилье, психологическую помощь, обучение английскому языку беженцам;
- $54 млн – на здравоохранение и медицинскую поддержку украинских беженцев.
Законопроект должен одобрить Сенат США. Затем он уйдет на подпись Джо Байдену.
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