Как распределят 40 миллиардов долларов, выделенные США на помощь Украине

17:52 11 мая Киев, Украина





Палата представителей Конгресса США подавляющим большинством голосов одобрила законопроект, предусматривающий выделение Украине 40 миллиардов .

Выступая на заседании нижней палаты Конгресса, спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси заявила о том, что, поддерживая Украину, США поддерживают борьбу демократии с диктатурой: "Демократия должна одержать верх. Украинский народ сражается за свою демократию, а также и за нашу".

На что пойдут деньги:

$11 млрд – на отправку администрацией Байдена военной техники и оружия из запасов США в Украину;





$6 млрд – на финансирование инициативы содействия безопасности Украины, что позволяет США не использовать запасы напрямую, а покупать оружие у подрядчиков;





$9 млрд – на пополнение военных запасов (в первую очередь - Stinger и Javelin) самих американцев вместо отправленного оборудования в Украину;





$900 млн – на жилье, психологическую помощь, обучение английскому языку беженцам;





$54 млн – на здравоохранение и медицинскую поддержку украинских беженцев.





Законопроект должен одобрить Сенат США. Затем он уйдет на подпись Джо Байдену.