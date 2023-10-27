Как проходит сезонное обострение российской пропаганды?

09:41 25 октября Киев, Украина





Осеннее обострение фейков для западной аудитории началось с неудачных попыток инсценировать историю о передаче западного оружия боевикам ХАМАС Украиной, использовав захваченные у ВСУ образцы вооружения.



Однако гораздо более важная задача перед кремлевскими ботофермами стоит сейчас для внутренней аудитории, учитывая то, что до выборов в россии остается менее полугода. Поэтому каждое выступление кремлевского чиновника или путина, по сути, является агитационным мероприятием, призванным успокоить россиян.



Даже самые лояльные путину граждане уже понимают, что их вторжение столкнулось со сложностями и пошло не по плану, украинские БПЛА в Ростове и Брянске вызывают тревожные настроения, а санкции Запада в количестве 11 пакетов за 19 месяцев войны уже бьют по карману каждого россиянина.



Поэтому где-то в башнях кремля решили поднять рейтинги президента сезонной байкой о переговорах по Украине в начале октября. Поводом для инфо-вброса стала годовщина утверждения Зеленским решения о невозможности переговоров с рф.



Распространяемый троллями месседж циркулировал преимущественно в сети Tiktok и напоминал посты Медведева в алкогольном делирии: "США, ЕС и россия проведут мирные переговоры по Украине, иначе страну ждет тотальное уничтожение вплоть до ядерной войны". Этот приуроченный инфовкид содержал в себе все популярные тезисы кремля: тут и прокси война НАТО-рф, и любимый месседж "мы еще ничего серьезно не начинали", а главное - надежда российскому электорату, что война скоро закончится.



Видео сеть Tiktok была выбрана, вероятно потому, что китайский регулятор чаще закрывает глаза на российскую дезинформацию, а эмоциональный короткий видео контент не требует никаких фактов для подтверждения, главной задачей было распространить мысль, что конец войны уже близко и он будет победным для россии. Конечно, объявленный день Х (4 октября) прошел незаметно, однако этот кейс стоит внимания. Кремль будет еще неоднократно использовать сезонные инфособытия, чтобы продвигать свои устойчивые нарративы, побуждая к переговорам, снятию санкций и попыткам убедить, что Запад вот-вот откажется оказывать помощь Украине.



На что обращать внимание, когда в соцсетях или российских СМИ встречаются подобные месседжи?



Во-первых, определить целевую аудиторию. Важно понять, что



Если какие-то угрозы вызывают беспокойство, всегда надо всесторонне оценивать ситуацию.



Никаких мирных переговоров не намечается. Байден продолжает подчеркивать важность поддержки Украины и Израиля, запросив выделить Украине дополнительные 60 миллиардов долларов США.



Владимир Зеленский в ежедневном обращении призвал двигаться вперед. Российские фейки и ипсо не перестают удивлять и веселить. Кроме постоянных долговременных нарративов, бывают и кратковременные ситуативные попытки информационного воздействия под конкретные инфоповоды.Осеннее обострение фейков для западной аудитории началось с неудачных попыток инсценировать историю о передаче западного оружия боевикам ХАМАС Украиной, использовав захваченные у ВСУ образцы вооружения.Однако гораздо более важная задача перед кремлевскими ботофермами стоит сейчас для внутренней аудитории, учитывая то, что до выборов в россии остается менее полугода. Поэтому каждое выступление кремлевского чиновника или путина, по сути, является агитационным мероприятием, призванным успокоить россиян.Даже самые лояльные путину граждане уже понимают, что их вторжение столкнулось со сложностями и пошло не по плану, украинские БПЛА в Ростове и Брянске вызывают тревожные настроения, а санкции Запада в количестве 11 пакетов за 19 месяцев войны уже бьют по карману каждого россиянина.Поэтому где-то в башнях кремля решили поднять рейтинги президента сезонной байкой о переговорах по Украине в начале октября. Поводом для инфо-вброса стала годовщина утверждения Зеленским решения о невозможности переговоров с рф.Распространяемый троллями месседж циркулировал преимущественно в сети Tiktok и напоминал посты Медведева в алкогольном делирии: "США, ЕС и россия проведут мирные переговоры по Украине, иначе страну ждет тотальное уничтожение вплоть до ядерной войны". Этот приуроченный инфовкид содержал в себе все популярные тезисы кремля: тут и прокси война НАТО-рф, и любимый месседж "мы еще ничего серьезно не начинали", а главное - надежда российскому электорату, что война скоро закончится.Видео сеть Tiktok была выбрана, вероятно потому, что китайский регулятор чаще закрывает глаза на российскую дезинформацию, а эмоциональный короткий видео контент не требует никаких фактов для подтверждения, главной задачей было распространить мысль, что конец войны уже близко и он будет победным для россии. Конечно, объявленный день Х (4 октября) прошел незаметно, однако этот кейс стоит внимания. Кремль будет еще неоднократно использовать сезонные инфособытия, чтобы продвигать свои устойчивые нарративы, побуждая к переговорам, снятию санкций и попыткам убедить, что Запад вот-вот откажется оказывать помощь Украине.Во-первых, определить целевую аудиторию. Важно понять, что российская пропаганда "домашнему потребителю" создает альтернативную информационную вселенную, которая не имеет отношения к реальному положению вещей.Если какие-то угрозы вызывают беспокойство, всегда надо всесторонне оценивать ситуацию.Никаких мирных переговоров не намечается. Байден продолжает подчеркивать важность поддержки Украины и Израиля, запросив выделить Украине дополнительные 60 миллиардов долларов США.Владимир Зеленский в ежедневном обращении призвал двигаться вперед.

"Хоть на километр, хоть на 500 метров, но вперед каждый день, чтобы улучшать украинские позиции, чтобы давить на оккупантов... чтобы никогда в Москве не было ни одного реального основания надеяться, что Украина когда-то сломается".

Кроме того, на заседании Крымской платформы в Праге 24 октября в своем видеообращении к участникам саммита президент Украины выразил уверенность в неотвратимости полной деоккупации Крыма, включая остров и его прибрежные воды, а также поделился четырьмя ключевыми достижениями ВСУ в процессе освобождения полуострова.



Великобритания и ее международные партнеры предоставляют Украине помощь для обеспечения безопасности и поддержки в зимний период на $154 миллионов, а неделю назад министр обороны Великобритании Грант Шаппс объявил о выделении дополнительных 100 миллионов фунтов стерлингов для разминирования минных полей и защиты важной инфраструктуры в Украине.



Правительство Германии выделило для Украины еще три зенитные установки GEPARD, около 4 тысяч боеприпасов 155 мм, дроны и другое оборудование. Украинские военные получили партию канадских бронемашин производства Senator MRAP. ЕС был готов утвердить 500 миллионов евро для Украины, однако пророссийская Венгрия задержала этот процесс.



Даже лояльные агрессору страны Центральной Азии активно борются с нарушением санкций, применяемых к российской федерации. На недавнюю встречу с представителями ЕС пришли министры иностранных дел Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркмении, Узбекистана для обсуждения блокирования путей обхода санкций, действующих против россии, и усиления экономических ограничений в отношении агрессора.



28-29 октября следующий раунд переговоров по предложенной Украиной "формуле мира" для прекращения российского вторжения состоится на Мальте. Встреча пройдет без участия россии, так же как не был приглашен агрессор на переговоры в Копенгагене в июне и Джидде в августе.



Вывод однозначный: ни одна страна не будет оказывать помощь на сотни миллионов аутсайдеру, Украина будет продолжать войну до победы и чувствует уверенность в своей способности достичь этого результата. То, что "мирные саммиты" с участием ключевых стейкхолдеров проходят без приглашения рф, подтверждает, что послевоенная адженда будет базироваться именно на плане Украины и учитывать прежде всего ее интересы.