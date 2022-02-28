Как помочь привлечь Россию к ответственности в Гааге? Инструкция

12:46 28 Февраль Киев, Украина

Инструкция для каждого украинца:



Украина направила в Международный суд ООН в Гааге иск против России из-за военной агрессии в отношении Украины.



Для подачи фактажа в будущем уже сейчас каждому гражданину и журналисту необходимо фиксировать следующее:



1. Повреждение объектов гражданской инфраструктуры

2. Ранение гражданских и обломки снарядов в черте города

3. Факты передвижения, повреждения и ведения боевых действий в жилых кварталах;

4. Факты захвата/ограбления вашего имущества

5. Факты повреждения медицинского транспорта и лишения доступа к медицинской помощи

6. Факты физического насилия, лишение свободы гражданского населения оккупантом

7. Использование оккупантами гражданской одежды, одностроев и военных эмблем

8. Использование гражданской инфраструктуры в военных целях под прикрытием гражданских.





Источник: Центр противодействия дезинформации