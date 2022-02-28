Как помочь привлечь Россию к ответственности в Гааге? Инструкция

12:46 28 Февраль Киев, Украина

Инструкция для каждого украинца:

Украина направила в Международный суд ООН в Гааге иск против России из-за военной агрессии в отношении Украины.

Для подачи фактажа в будущем уже сейчас каждому гражданину и журналисту необходимо фиксировать следующее:

1. Повреждение объектов гражданской инфраструктуры
2. Ранение гражданских и обломки снарядов в черте города
3. Факты передвижения, повреждения и ведения боевых действий в жилых кварталах;
4. Факты захвата/ограбления вашего имущества
5. Факты повреждения медицинского транспорта и лишения доступа к медицинской помощи
6. Факты физического насилия, лишение свободы гражданского населения оккупантом
7. Использование оккупантами гражданской одежды, одностроев и военных эмблем
8. Использование гражданской инфраструктуры в военных целях под прикрытием гражданских.
 
 
Фото: Как помочь привлечь Россию к ответственности в Гааге?


Источник: Центр противодействия дезинформации