Как помочь привлечь Россию к ответственности в Гааге? Инструкция

Инструкция для каждого украинца:
Украина направила в Международный суд ООН в Гааге иск против России из-за военной агрессии в отношении Украины.
Украина направила в Международный суд ООН в Гааге иск против России из-за военной агрессии в отношении Украины.
Для подачи фактажа в будущем уже сейчас каждому гражданину и журналисту необходимо фиксировать следующее:
1. Повреждение объектов гражданской инфраструктуры
2. Ранение гражданских и обломки снарядов в черте города
3. Факты передвижения, повреждения и ведения боевых действий в жилых кварталах;
4. Факты захвата/ограбления вашего имущества
5. Факты повреждения медицинского транспорта и лишения доступа к медицинской помощи
6. Факты физического насилия, лишение свободы гражданского населения оккупантом
7. Использование оккупантами гражданской одежды, одностроев и военных эмблем
8. Использование гражданской инфраструктуры в военных целях под прикрытием гражданских.
Источник: Центр противодействия дезинформации
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