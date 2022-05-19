Как оправдал Лавров "законность" выдачи паспортов РФ жителям Донбасса

Одновременно заявляя, что война на Донбассе – это внутренняя проблема Украины, Кремль считает население неподконтрольных территорий Донбасса гражданами РФ. Со всеми вытекающими из этого последствиями, как и участие в голосовании. И как бы глава МИД РФ Сергей Лавров не заявлял, что Россия не нарушает международное право, выдавая паспорта жителям неподконтрольного Донбасса, очевидно одно: путинская «Единая Россия» ведет грязную предвыборную борьбу за электорат.

Справка: Электорат – это совокупность избирателей, голосующих за какую-нибудь политическую партию или её кандидатов; население, которое может принимать участие в выборах.

"В последнее время стали звучать голоса, что, проводя паспортизацию "Донецкой и Луганской народных республик", Россия нарушает международное право. Все это ложь. Во-первых, Европейская конвенция по правам человека гласит, что каждое государство имеет право решать, кто может быть его гражданином. Другие конвенции говорят о том, что каждый человек вправе выбрать себе гражданство", - объяснил российский министр "законность" выдачи паспортов.

Также он прокомментировал возможность голосования жителями Донбасса на выборах в Госдуму РФ.

"Граждане Российской Федерации, где бы они ни проживали, а их по всему миру не мало, имеют те же самые права, что и жители России, которые живут в России... И если гражданин России, проживающий в другой стране, заинтересован приехать в Россию, чтобы проголосовать в Российской Федерации, он имеет на это полное право. Так что здесь я никаких проблем не вижу", - говорит Лавров.

По данным СНБО, российские паспорта получили не менее 630 тысяч жителей Донбасса.