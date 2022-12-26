Как называть российских оккупантов
09:18 26 декабря Киев, Украина
Секретарь СНБО
Алексей Данилов
предложил украинцам не называть россиян новоязами, а использовать слова "россия", "русские". Об этом в воскресенье, 25 декабря, он написал на своей странице в Facebook.
"Нам, наверное, не стоит слишком увлекаться употреблением новых терминов - орк, русня, свинособака... Не нужно размывать образ врага, так сказать. Пишем и сразу документируем для истории: "русский", "русский", "россия" - убил, напал, ограбил, изнасиловал, разрушил, солгал", - отметил глава СНБО.
Он подчеркнул, что это необходимо, чтобы навсегда запечатлелось в украинской исторической памяти, какой именно народ несет полную коллективную ответственность за кровавую войну, и чтобы нам не забыть никогда всю "мерзость российского братства".
"P.S. Тем более, орки против того, чтобы их ставили в один ряд с россиянами. P.S.S. Тем более оскорбительно такое сравнение для собак и ни в чем не виноватых свиней, которые к тому же, как оказалось, намного чистоплотнее и аккуратнее оккупантов", - добавил Данилов.
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