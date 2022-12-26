Как называть российских оккупантов

09:18 26 декабря Киев, Украина

Секретарь СНБО Алексей Данилов предложил украинцам не называть россиян новоязами, а использовать слова "россия", "русские". Об этом в воскресенье, 25 декабря, он написал на своей странице в Facebook.

"Нам, наверное, не стоит слишком увлекаться употреблением новых терминов - орк, русня, свинособака... Не нужно размывать образ врага, так сказать. Пишем и сразу документируем для истории: "русский", "русский", "россия" - убил, напал, ограбил, изнасиловал, разрушил, солгал", - отметил глава СНБО.



Он подчеркнул, что это необходимо, чтобы навсегда запечатлелось в украинской исторической памяти, какой именно народ несет полную коллективную ответственность за кровавую войну, и чтобы нам не забыть никогда всю "мерзость российского братства".