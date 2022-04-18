Как менялись версии российских властей о "целях спецоперации" в Украине

18:58 18 апреля Киев, Украина

Утром 24 февраля президент россии Владимир Путин выступил с телеобращением, в котором объявил о начале "специальной военной операции" на территории Украины.

В течение следующих полутора месяцев российские власти меняли свою позицию о целях и задачах войны в Украине — как правило, в зависимости от числа боевых потерь и результатов переговоров с Украиной о заключении мира. Иногда заявления российских чиновников существенно разнились.