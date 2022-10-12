Как кровавый путин "оправдался" за сегодняшний обстрел Украины

Как всегда, в своей манере «держи вора», глава страны-оккупанта владимир путин на заседании совбеза рф объяснил массированный обстрел Украины в понедельник, 10 октября.
В начале заседания он обвинил Украину в "терроризме" и заявил, что было уже три теракта против Курской АЭС, а также попытки подрывов Турецкого потока.
По его словам, сегодняшний обстрел - это ответ на "угрозы, создаваемые российской федерации". И предупредил, что в случае новых "терактов", будут аналогичные удары.
Напомним, оккупанты сегодня выпустили по Украине 83 ракеты, 43 из них уничтожены.
На данный момент известно о повреждении 11 важных инфраструктурных объектов, в ряде регионов и городов проблемы с энергоснабжением.
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