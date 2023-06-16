Каховская ГЭС полностью разрушена из-за подрыва - Укргидроэнерго

12:11 06 июня Киев, Украина

Из-за внутреннего подрыва машинного зала, Каховская ГЭС оказалась полностью разрушена, и восстановление станции стало невозможным.

Эту информацию подтверждает пресс-служба Укргидроэнерго и главное управление разведки.
 
"В результате подрыва машинного зала, совершенного изнутри, Каховская ГЭС была полностью уничтожена. Восстановление станции невозможно. Согласно предварительным прогнозам, водохранилище может сработать в течение следующих 4 дней", - отмечают представители Укргидроэнерго.

На данный момент, Укргидроэнерго продолжает анализировать ситуацию, а специалисты работают над определением масштабов разрушения, скорости и объемов выброшенной воды.

Информация будет регулярно обновляться. В главном управлении разведки добавляют, что подрыв произошел около 2:30 ночи 6 июня.
 
"Этот террористический акт представляет смертельную опасность для украинских граждан, проживающих в населенных пунктах по обеим сторонам Днепра, ниже Каховского водохранилища. Он является безусловным актом экологического разрушения и очевидным военным преступлением, оказывающим влияние не только на Украину, но и на экосистему всего Черноморского региона", - подчеркивают представители главного управления разведки.