Каховская ГЭС полностью разрушена из-за подрыва - Укргидроэнерго
12:11 06 июня Киев, Украина
Из-за внутреннего подрыва
машинного зала, Каховская ГЭС оказалась полностью разрушена, и восстановление станции стало невозможным.
Эту информацию подтверждает пресс-служба Укргидроэнерго
и главное управление разведки.
"В результате подрыва машинного зала, совершенного изнутри, Каховская ГЭС была полностью уничтожена. Восстановление станции невозможно. Согласно предварительным прогнозам, водохранилище может сработать в течение следующих 4 дней", - отмечают представители Укргидроэнерго.
На данный момент, Укргидроэнерго продолжает анализировать ситуацию, а специалисты работают над определением масштабов разрушения, скорости и объемов выброшенной воды.
Информация будет регулярно обновляться. В главном управлении разведки добавляют, что подрыв произошел около 2:30 ночи 6 июня.
"Этот террористический акт представляет смертельную опасность для украинских граждан, проживающих в населенных пунктах по обеим сторонам Днепра, ниже Каховского водохранилища. Он является безусловным актом экологического разрушения и очевидным военным преступлением, оказывающим влияние не только на Украину, но и на экосистему всего Черноморского региона", - подчеркивают представители главного управления разведки.
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