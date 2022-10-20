Кадыров: трое сыновей поехали на линию соприкосновения в Украине

10:16 20 октября Киев, Украина

Чеченский глава Рамзан Кадыров заявил, что трое его сыновей посетили линию фронта в Украине, отмечается что самому младшему из которых 14 лет, а старшему 16 лет.

Об этом сообщают росСМИ.

"Ахмат, Эли и Адам посетили линию соприкосновения, где на данный момент идут ожесточённые бои с украинскими националистами. Как и подобает чеченским воинам, они сразу же взялись за дело",- сказал Кадыров.



Как утверждает глава Чечни (Ичкерии), три его сына вместе с Замидом Чалаевым (командиром специального Полка полиции имени Ахмата-Хаджи Кадырова), "пробрались вплотную к позициям противника и обеспечили огневое прикрытие наступающим бойцам".



Также Ахмат, Эли и Адам якобы обратились к "чеченоговорящим шайтанам", которые воюют на стороне Украины, с предложением "выйти на передовую и доказать свою приверженность к европейским ценностям в бою".



Кадыров заявил, что его сыновья "на протяжении нескольких дней в составе делегации из Чеченской Республики ведут активные поиски членов ичкерийских батальонов, попутно посещая места дислокации и передовые позиции чеченских силовиков".

"Однако, судя по всему, ожиданиям не суждено сбыться. Внуки Ахмата-Хаджи пробыли на своих позициях до тех пор, пока не отбили очередную контратаку нацистов", – добавил он.

Кадыров показал видео, которое должно доказывать, что Ахмат, Эли и Адам побывали на фронте. На нем трое ребят ведут стрельбу в лесистой местности.