Кадыров признал провал российской армии

Глава Чечни Рамзан Кадыров пожаловался на «неверную тактику», к которой прибегает воюющая против Украины российская армия (бойцы Кадырова – официально полк Росгвардии – находятся на севере от Киева).
«Мне непонятно, почему мы продолжаем нянчиться с бандеровцами? Надо уже освобождать города и населенные пункты от бандеровцев, Азова и других нацистов. Харьков с Киевом от бандеровцев не очистить на одних "Тиграх", "Уралах" и уазиках. Полная координация действий военных, грамотная расстановка сил и решительный штурм. Все! Больше ничего не нужно. Нам не нужны потери», – написал Кадыров, передает «Медуза».
С оценкой Кадырова, касающейся странной тактики, избранной российским Минобороны РФ, согласен директор по российским исследованиям американского военного исследовательского института CNA Майкл Кофман.
«Русские части не ведут общевойсковые операции. Они едут по дорогам по небольшим отрядам, выдвигая вперед разведывательные части и ВДВ. Танки без пехоты У них все плохо, потому что они обычно так не воюют».
Добавим, что под Гостомелем разгромили колонну русского спецназа и ликвидировали кадыровского полковника Магомеда Тушаева. Об этом сообщили в Офисе президента.
Ранее глава Дагестана Сергей Меликов выразил соболезнования в связи с гибелью на территории Украины российского кадрового офицера Нурмагомеда Гаджимагомедова.
«С огромным сожалением воспринял трагическое известие о гибели нашего молодого земляка, офицера Российской Армии Нурмагомеда Гаджимагомедова, который с честью исполнил свой военный долг в ходе спецоперации по защите Донбасса», – сказал он.
Меликов стал первым российским чиновником, официально заявившим о боевых потерях российских вооруженных сил в Украине. Министерство обороны РФ ранее сообщало, что потери во время «спецоперации» российская армия не терпит.
«Мне непонятно, почему мы продолжаем нянчиться с бандеровцами? Надо уже освобождать города и населенные пункты от бандеровцев, Азова и других нацистов. Харьков с Киевом от бандеровцев не очистить на одних "Тиграх", "Уралах" и уазиках. Полная координация действий военных, грамотная расстановка сил и решительный штурм. Все! Больше ничего не нужно. Нам не нужны потери», – написал Кадыров, передает «Медуза».
С оценкой Кадырова, касающейся странной тактики, избранной российским Минобороны РФ, согласен директор по российским исследованиям американского военного исследовательского института CNA Майкл Кофман.
«Русские части не ведут общевойсковые операции. Они едут по дорогам по небольшим отрядам, выдвигая вперед разведывательные части и ВДВ. Танки без пехоты У них все плохо, потому что они обычно так не воюют».
Добавим, что под Гостомелем разгромили колонну русского спецназа и ликвидировали кадыровского полковника Магомеда Тушаева. Об этом сообщили в Офисе президента.
Ранее глава Дагестана Сергей Меликов выразил соболезнования в связи с гибелью на территории Украины российского кадрового офицера Нурмагомеда Гаджимагомедова.
«С огромным сожалением воспринял трагическое известие о гибели нашего молодого земляка, офицера Российской Армии Нурмагомеда Гаджимагомедова, который с честью исполнил свой военный долг в ходе спецоперации по защите Донбасса», – сказал он.
Меликов стал первым российским чиновником, официально заявившим о боевых потерях российских вооруженных сил в Украине. Министерство обороны РФ ранее сообщало, что потери во время «спецоперации» российская армия не терпит.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии