Кадыров предложил добровольцам по 300 000 рублей за отправку в Украину без заключения контракта

Чеченские власти ищут добровольцев для участия в боевых действиях в Украине. Как утверждает «Агентство», кандидат должен быть физически и психическим здоровым гражданином России от 23 до 50 лет, больше никаких требований к нему не выдвигается. За отправку в Украину каждому добровольцу обещают выдать на руки 300 000 рублей без заключения контракта.
Объявления о наборе желающих принять участие в «спецоперации» появились в нескольких группах и каналах в соцсетях.
«В Грозном, городе воинской славы, который стал настоящей крепостью для добровольцев, мы делаем все для того, чтобы обеспечить вас всем необходимым. Мы относимся к вам с любовью, заботой и большим уважением. Предоставляем только самое лучшее снаряжение, самых лучших лидеров и командиров, самые лучшие условия — в том числе и финансовые», — говорится в объявлении в Telegram-канале «Канал добровольцев».
В объявлении в группе «Севастополь в Контакте» в VK казан тот же номер телефона и уточняется, что добровольцы должны зарегистрироваться в мэрии Грозного. Там им компенсируют проезд до чеченской столицы, а потом отправят на десятидневный курс подготовки под руководством «лучших военных инструкторов». После этого добровольцам выдадут экипировку и отправят в Украину на месяц. Командировка продлится месяц, добровольцев отправят в Украину вместе с бойцами чеченского батальона.
Как отмечает «Агентство», корреспонденту издания по телефону уточнили, что 300 000 рублей выдают не за месяц., а за два месяца участия в боевых действиях. Деньги придётся получать непосредственно перед отправкой, но можно будет положить в банк. За возможные ранения вербовщики пообещали компенсацию.
Глава Чечни Рамзан Кадыров 4 апреля в своём Telegram-канале рассказал о подготовке второй группы добровольцев для отправки в Украину. Через две недели он рассказал, что их отправили в район «спецоперации».
«Би-би-си» сообщала в апреле о большом количестве объявлений, посвящённых участию в боевых действиях, на сайтах поиска работы. Там добровольцам предлагают выплаты в диапазоне 30-50 тысяч рублей.
Объявления о наборе желающих принять участие в «спецоперации» появились в нескольких группах и каналах в соцсетях.
«В Грозном, городе воинской славы, который стал настоящей крепостью для добровольцев, мы делаем все для того, чтобы обеспечить вас всем необходимым. Мы относимся к вам с любовью, заботой и большим уважением. Предоставляем только самое лучшее снаряжение, самых лучших лидеров и командиров, самые лучшие условия — в том числе и финансовые», — говорится в объявлении в Telegram-канале «Канал добровольцев».
В объявлении в группе «Севастополь в Контакте» в VK казан тот же номер телефона и уточняется, что добровольцы должны зарегистрироваться в мэрии Грозного. Там им компенсируют проезд до чеченской столицы, а потом отправят на десятидневный курс подготовки под руководством «лучших военных инструкторов». После этого добровольцам выдадут экипировку и отправят в Украину на месяц. Командировка продлится месяц, добровольцев отправят в Украину вместе с бойцами чеченского батальона.
Как отмечает «Агентство», корреспонденту издания по телефону уточнили, что 300 000 рублей выдают не за месяц., а за два месяца участия в боевых действиях. Деньги придётся получать непосредственно перед отправкой, но можно будет положить в банк. За возможные ранения вербовщики пообещали компенсацию.
Глава Чечни Рамзан Кадыров 4 апреля в своём Telegram-канале рассказал о подготовке второй группы добровольцев для отправки в Украину. Через две недели он рассказал, что их отправили в район «спецоперации».
«Би-би-си» сообщала в апреле о большом количестве объявлений, посвящённых участию в боевых действиях, на сайтах поиска работы. Там добровольцам предлагают выплаты в диапазоне 30-50 тысяч рублей.
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