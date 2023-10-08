Кадыров предлагает "временно" упразднить выборы президента россии

Глава Чеченской республики не стесняется в проявлении лести и подобострастия в адрес своего кремлевского "хозяина". Очередным проявлением преданности Рамзана Кадырова путину стало предложение "временно" упразднить выборы президента россии. Об этом он заявил в субботу, 7 октября, на акции в Грозном по случаю дня рождения Владимира путина, сообщает местное пропагандистское издание Чечня.
Он якобы "не видит другого человека в должности президента россии".
Кадыров в очередной раз заявил, что "все проблемы россии из-за ЕС и НАТО".
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Отметим, что по российскому законодательству выборы президента должны состояться 17 марта 2024 года.
Окончательное решение о дате будет принято Советом Федерации рф не ранее чем за 100 дней (8 декабря 2023 г.) и не позднее чем за 90 дней (18 декабря 2023 г.) до дня голосования.
Явно известно, 7 октября путину исполнился 71 год.
Напомним, Рамзан Кадыров присвоил своему 15-летнему сыну Адаму звание "герой Чеченской республики".
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