Кадыров предлагает "временно" упразднить выборы президента россии

11:41 08 октября Киев, Украина

Глава Чеченской республики не стесняется в проявлении лести и подобострастия в адрес своего кремлевского "хозяина". Очередным проявлением преданности Рамзана Кадырова путину стало предложение "временно" упразднить выборы президента россии. Об этом он заявил в субботу, 7 октября, на акции в Грозном по случаю дня рождения Владимира путина, сообщает местное пропагандистское издание Чечня.

"Я предлагаю, сейчас, когда продолжается "СВО" (речь о войне против Украины, – ред.), единогласно принять решение, что на выборах у нас будет один кандидат – Владимир Владимирович путин. Или временно отменить выборы", – предложил он.

Он якобы "не видит другого человека в должности президента россии".

Кадыров в очередной раз заявил, что "все проблемы россии из-за ЕС и НАТО".

--------------------------------------------------

Отметим, что по российскому законодательству выборы президента должны состояться 17 марта 2024 года.

Окончательное решение о дате будет принято Советом Федерации рф не ранее чем за 100 дней (8 декабря 2023 г.) и не позднее чем за 90 дней (18 декабря 2023 г.) до дня голосования.

Явно известно, 7 октября путину исполнился 71 год.

Напомним, Рамзан Кадыров присвоил своему 15-летнему сыну Адаму звание "герой Чеченской республики".