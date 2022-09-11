Кадыров дал слово вернуть утраченные позиции и дойти до Одессы

Глава Чечни Рамзан Кадыров поддержал российское Минобороны в том, что россияне "тактично отступили" в Харьковской области. А также заявил, что те уже совсем скоро вернут утраченные позиции. Об этом в воскресенье, 11 сентября, Кадыров заявил в Telegram.
По его словам, на данном направлении были допущены ошибки, однако, как полагает глава Чечни, командование армией рф "сделает выводы".
Напомним, в ходе контрнаступления на Харьковщине ВСУ освободили несколько крупных городов - Балаклею, Купянск и Изюм.
Освобождение региона продолжается в сторону Волчанска, на пути к которому ВСУ взяли под контроль несколько сел. В сети появилась информация, что оккупанты объявили эвакуацию из города, его также покидают войска рф.
Генштаб детали контрнаступлений пока не раскрывает.
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