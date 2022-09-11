Кадыров дал слово вернуть утраченные позиции и дойти до Одессы

10:59 11 сентября Киев, Украина

Глава Чечни Рамзан Кадыров поддержал российское Минобороны в том, что россияне "тактично отступили" в Харьковской области. А также заявил, что те уже совсем скоро вернут утраченные позиции. Об этом в воскресенье, 11 сентября, Кадыров заявил в Telegram.

"Это абсолютно ничего не значит. Я, Рамзан Кадыров, официально вам заявляю, что все эти города будут возвращены обратно. Там уже находятся наши люди, ребята специально укомплектованы для этой работы, готовы выехать еще 10 тыс. бойцов, и мы в ближайшем будущем дойдем до Одессы", - сказал Кадыров.

По его словам, на данном направлении были допущены ошибки, однако, как полагает глава Чечни, командование армией рф "сделает выводы".

"Если сегодня-завтра не будут сделаны изменения в стратегии проведения "специальной военной операции", я вынужден буду выходить на руководство Министерства обороны, руководства страны чтобы разъяснить им ситуацию, которая там реально происходит", - заявил он.

Напомним, в ходе контрнаступления на Харьковщине ВСУ освободили несколько крупных городов - Балаклею, Купянск и Изюм.

Освобождение региона продолжается в сторону Волчанска, на пути к которому ВСУ взяли под контроль несколько сел. В сети появилась информация, что оккупанты объявили эвакуацию из города, его также покидают войска рф.

Генштаб детали контрнаступлений пока не раскрывает.