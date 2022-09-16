Кадровые проблемы рф становятся все более серьезными - британская разведка

Британская разведка назвала две проблемы армии россии: нехваткой штурмовой пехоты и младших командиров.
Об этом заявляет Министерство обороны Великобритании в Twitter.
Отмечается, что эти проблемы пытаются решить за счет уголовников и досрочного выпуска курсантов из военных училищ.
В частности, частная военная компания Вагнера проводит кампанию по вербовке российских заключенных для службы в Украине как минимум с июля. Заключенным предлагается смягчение приговора, а также денежное поощрение.
Отмечается, что эти проблемы пытаются решить за счет уголовников и досрочного выпуска курсантов из военных училищ.
В частности, частная военная компания Вагнера проводит кампанию по вербовке российских заключенных для службы в Украине как минимум с июля. Заключенным предлагается смягчение приговора, а также денежное поощрение.
Недавно опубликованное видео показывает, как владелец "Вагнера" Евгений Пригожин обращается к заключенным с предложением о вербовке. В ролике Пригожин подчеркивает, что ищет только "бойцов для штурмовых частей".
По данным британской разведки, российские военные академии сокращают курсы обучения и переносят сроки выпуска курсантов, которых планируют отправить на войну в Украину.
По данным британской разведки, российские военные академии сокращают курсы обучения и переносят сроки выпуска курсантов, которых планируют отправить на войну в Украину.
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