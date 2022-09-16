Кадровые проблемы рф становятся все более серьезными - британская разведка

12:09 16 сентября Киев, Украина

Британская разведка назвала две проблемы армии россии: нехваткой штурмовой пехоты и младших командиров.

Об этом заявляет Министерство обороны Великобритании в Twitter.



Отмечается, что эти проблемы пытаются решить за счет уголовников и досрочного выпуска курсантов из военных училищ.



В частности, частная военная компания Вагнера проводит кампанию по вербовке российских заключенных для службы в Украине как минимум с июля. Заключенным предлагается смягчение приговора, а также денежное поощрение.