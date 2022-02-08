Кабмин запускает программу "ласковой украинизации"

Кабинет Министров Украины одобрил, рассчитанную на 9 лет, государственную программу развития и функционирования украинского языка.



Госпрограмма на 2022-2030 годы предусматривает "ласковую украинизацию".

"Впереди много работы. Фактически, это и постепенное изменение отношения иностранных людей к украинскому, осознание важности данного шага, и предоставление возможностей для полноценного перехода. Добровольного перехода. Потому что мы в МКИП придерживаемся именно ласковой украинизации, которая будет иметь долговременный эффект. Для достижения нашей цели нужно способствовать появлению желанию читать на украинском, смотреть, разговаривать, петь и рассказывать другим", - написал Ткаченко.