Кабмин запускает программу "ласковой украинизации"

16:06 19 Май Киев, Украина

Кабинет Министров Украины одобрил, рассчитанную на 9 лет, государственную программу развития и функционирования украинского языка. 

Госпрограмма на 2022-2030 годы предусматривает "ласковую украинизацию".
 
Об этом заявил глава Минкульта Александр Ткаченко в Telegram в среду, 19 мая.
"Впереди много работы. Фактически, это и постепенное изменение отношения иностранных людей к украинскому, осознание важности данного шага, и предоставление возможностей для полноценного перехода. Добровольного перехода. Потому что мы в МКИП придерживаемся именно ласковой украинизации, которая будет иметь долговременный эффект. Для достижения нашей цели нужно способствовать появлению желанию читать на украинском, смотреть, разговаривать, петь и рассказывать другим", - написал Ткаченко.
Согласно концепции, украинский язык будет применяться во всех сферах общественной жизни.

Программа включает:
  • обязательное использование украинского должностными лицами;
  • запуск курсов по изучению украинского (в том числе в онлайн-формате)
  • улучшение качества преподавания государственного языка в учебных заведениях;
  • поддержку и популяризацию украинского языка за рубежом;
  • содействие проведению научных исследований в сфере украинского языкознания;
  • поддержку украинского культурного продукта;
  • стимулирование дублирования кино на украинском языке;
  • поддержку книгоиздательского дела в Украине.