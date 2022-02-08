Кабмин запускает программу "ласковой украинизации"

Кабинет Министров Украины одобрил, рассчитанную на 9 лет, государственную программу развития и функционирования украинского языка.
Госпрограмма на 2022-2030 годы предусматривает "ласковую украинизацию".
Госпрограмма на 2022-2030 годы предусматривает "ласковую украинизацию".
Об этом заявил глава Минкульта Александр Ткаченко в Telegram в среду, 19 мая.
Согласно концепции, украинский язык будет применяться во всех сферах общественной жизни.
Программа включает:
- обязательное использование украинского должностными лицами;
- запуск курсов по изучению украинского (в том числе в онлайн-формате)
- улучшение качества преподавания государственного языка в учебных заведениях;
- поддержку и популяризацию украинского языка за рубежом;
- содействие проведению научных исследований в сфере украинского языкознания;
- поддержку украинского культурного продукта;
- стимулирование дублирования кино на украинском языке;
- поддержку книгоиздательского дела в Украине.
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