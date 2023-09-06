Кабмин выделяет 153,3 млн грн на восстановление водоснабжения Николаева

16:30 21 августа Киев, Украина

Кабмин выделит 153,3 миллиона гривен на восстановление и модернизацию системы водоснабжения и водоотведения в Николаеве. Эти средства будут предоставлены в рамках грантового соглашения между Украиной и Европейским инвестиционным банком (ЕИБ).

Министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков заявил, что эти средства будут направлены на критически важную инфраструктуру.
 
"Восстановление базовых услуг в общинах является приоритетом нашего министерства. Это позволит вернуть нормальную жизнь в регионы, особенно в те, которые пострадали в результате вооруженной агрессии россии", - сказал Кубраков.
 
Распорядителем грантовых средств будет Министерство развития, а исполнителем проекта - Муниципальное коммунальное предприятие "Николаевводоканал".