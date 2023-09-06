Кабмин выделяет 153,3 млн грн на восстановление водоснабжения Николаева

Кабмин выделит 153,3 миллиона гривен на восстановление и модернизацию системы водоснабжения и водоотведения в Николаеве. Эти средства будут предоставлены в рамках грантового соглашения между Украиной и Европейским инвестиционным банком (ЕИБ).
Министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков заявил, что эти средства будут направлены на критически важную инфраструктуру.
Министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков заявил, что эти средства будут направлены на критически важную инфраструктуру.
Распорядителем грантовых средств будет Министерство развития, а исполнителем проекта - Муниципальное коммунальное предприятие "Николаевводоканал".
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