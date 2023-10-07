Кабмин восстановлении Каховского водохранилища и о землях под ним

После того, как ночью 6 июня российские войска подорвали дамбу Каховской ГЭС, Украине был нанесен значительный экологический, экономический и гуманитарный ущерб. Восстановление водохранилища должно решить первые две проблемы.
Как сообщил в Telegram премьер-министр Денис Шмыгаль, Кабмин ввел запрет на передачу в собственность, пользование или изменение целевого назначения земель Каховского водохранилища. Ограничения будут действовать в течение 15 лет.
Шмыгаль отметил важность, чтобы за это время земли под Каховским водохранилищем не изменили целевое назначение.
Кроме того, Кабмин выделил дополнительно 335 млн гривен для Херсонской области на реализацию программы преодоления последствий теракта россии на Каховской ГЭС.
В целом на ликвидацию последствий теракта россии на Каховской ГЭС правительство выделило 11,9 млрд грн.
Напомним, что в результате теракта на КГЭС Украина потеряла 35-40% запасов пресной воды.
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