Кабмин восстановлении Каховского водохранилища и о землях под ним

07:46 07 октября Киев, Украина

После того, как ночью 6 июня российские войска подорвали дамбу Каховской ГЭС, Украине был нанесен значительный экологический, экономический и гуманитарный ущерб. Восстановление водохранилища должно решить первые две проблемы.

Как сообщил в Telegram премьер-министр Денис Шмыгаль, Кабмин ввел запрет на передачу в собственность, пользование или изменение целевого назначения земель Каховского водохранилища. Ограничения будут действовать в течение 15 лет.

"Единственные исключения, которые разрешены, - это изменения с целью восстановления водохранилища и осуществления мер по охране земель", - отметил он.

Шмыгаль отметил важность, чтобы за это время земли под Каховским водохранилищем не изменили целевое назначение.

"Поэтому устанавливаем такие запреты и тем самым готовим фундамент для восстановления водохранилища и ГЭС", - пояснил глава правительства.

Кроме того, Кабмин выделил дополнительно 335 млн гривен для Херсонской области на реализацию программы преодоления последствий теракта россии на Каховской ГЭС.

"187 млн грн направляем Херсонщине на первоочередное восстановление объектов водо- и теплоснабжения. 148 млн грн - на другие задачи, в частности, ремонт дорог в Херсоне, которые необходимы для нормального функционирования города", - отметил Шмыгаль.

В целом на ликвидацию последствий теракта россии на Каховской ГЭС правительство выделило 11,9 млрд грн.

Напомним, что в результате теракта на КГЭС Украина потеряла 35-40% запасов пресной воды.