Кабмин ужесточил ограничения в "желтых" карантинных зонах

08:37 25 Ноябрь Киев, Украина





Такое решение было принято на заседании правительства



Для бизнеса аннулировали возможность работы только с учетом загруженности площади заведения или выборочной проверки ковид-сертификатов или справок. Теперь заведения в желтых зонах могут работать только при вакцинации всего персонала по крайней мере одной дозой, наличия отрицательного теста на коронавирус или сертификата о выздоровлении.



Эти правила распространяются и на гостей. В то же время работники заведений должны не просто спрашивать о сертификате, а должны проверять QR-код из "Дии". По словам руководителя Минздрава Виктора Кабмин внес изменения в постановление No1236, согласно которому ужесточаются карантинные ограничения в "желтых" зонах.Такое решение было принято на заседании правительстваДля бизнеса аннулировали возможность работы только с учетом загруженности площади заведения или выборочной проверки ковид-сертификатов или справок. Теперь заведения в желтых зонах могут работать только при вакцинации всего персонала по крайней мере одной дозой, наличия отрицательного теста на коронавирус или сертификата о выздоровлении.Эти правила распространяются и на гостей. В то же время работники заведений должны не просто спрашивать о сертификате, а должны проверять QR-код из "Дии". По словам руководителя Минздрава Виктора Ляшко , для этого не нужны дополнительные приборы, ведь считать код можно с помощью приложения "Дия", установленного на телефон проводящего проверку.

"Без считывания сертификат не считается предоставленным и проверенным", - подчеркнул министр.

В случае работы без сертификатов и справок у работников и посетителей владелец заведения может получить штраф от 34 до 170 тысяч гривен.



Сменили чиновники и срок действия "желтого" сертификата: он будет составлять 30 дней, а не 120, как было раньше.



Недавно парламент в первом чтении поддержал, чтобы:



за использование поддельных документов о проведении прививок нарушители платили штраф от 17 до 34 тысяч гривен или получали ограничение свободы до двух лет;



за внесение ложных сведений о проведении прививок медработники платили штраф от 34 до 68 тысяч гривен или получали лишение свободы на срок до двух лет;



за изготовление поддельных документов на продажу платили штраф от 85 до 170 тысяч гривен или получали лишение свободы до трех лет.



В то же время в парламенте заговорили и о ковид-амнистии для тех, кто купил поддельный сертификат, но не пользуется им.