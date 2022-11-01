Кабмин уволил Юрия Витренко с должности руководителя "Нафтогаза"

15:50 01 ноября Киев, Украина





Об этом сообщил народный депутат, член фракции "Европейская Солидарность" Алексей Гончаренко в Telegram. Кабинет Министров Украины уволил Юрия Витренко с должности главы "Нафтогаза" . Вместо него ведомство возглавит, вероятно, министр регионального развития Алексей Чернышев.Об этом сообщил народный депутат, член фракции "Европейская Солидарность" Алексей Гончаренко в Telegram.

"Кабмин проголосовал единогласно - это говорит, что Витренко сняли не совсем из-за результатов, а из-за политической воли. Новым главой Нафтогаза, скорее всего, станет Алексей Чернышев, министр регионального развития", - написал депутат.

1 ноября утром "Экономическая правда" со ссылкой на источники в парламенте и "Нафтогазе" сообщила, что Витренко написал заявление об отставке. Его место якобы должен занять министр развития общин и территорий Алексей Чернышев.



Витренко должен был уволить Наблюдательный совет "Нафтогаза", однако он до сих пор не сформирован, его функции выполняет Кабмин.



Юрий Витренко назначен главой НАК "Нафтогаз Украины" 28 апреля 2021 года. Через год правительство назначило Витренко еще на один год. Его предшественником был Андрей Коболев.