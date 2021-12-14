Кабмин утвердил стратегию развития регионов

Кабмин утвердил документ разработанный Министерством развития общин и территорий, который предлагает новые подходы в стратегии развития регионов на 2021-2027 годы.
Так, среди стратегических целей авторы указали:
- формирование сплоченной страны на социальном, экономическом, экологическом, гуманитарном и пространственном уровнях;
- повышение уровня конкурентоспособности регионов;
- развитие эффективного многоуровневого управления.
Также в стратегии описаны новые подходы к политике регионального развития:
- переход от преимущественно территориально нейтральной к территориально направленной политике развития территорий на основе стимулирования использования собственного потенциала;
- оказание поддержки отдельным территориям, которые характеризуются особыми проблемами социально-экономического развития и тому подобное.
В Министерстве развития общин и территорий, которое является автором документа, главную цель региональной политики на следующие 7 лет определили как «развитие и единство, ориентированные на человека, достойную жизнь в сплоченной, децентрализованной, конкурентоспособной и демократической стране».
Согласно стратегии развитие территорий будет финансироваться за счет государственного бюджета, публично-частного партнерства, кредитных средств, внешних и внутренних инвестиций и донорских средств.
Кроме того, стратегия предусматривает, что региональная политика будет фокусироваться на типах территорий:
Согласно стратегии развитие территорий будет финансироваться за счет государственного бюджета, публично-частного партнерства, кредитных средств, внешних и внутренних инвестиций и донорских средств.
Кроме того, стратегия предусматривает, что региональная политика будет фокусироваться на типах территорий:
- горные территории украинских Карпат;
- побережье Черного и Азовского морей;
- зоны влияния международных транспортных коридоров;
- пограничные регионы, в том числе в неблагоприятных условиях;
- природно-заповедные территории;
- городские агломерации;
- центры экономического роста;
- монофункциональные городские поселения;
- сельские поселения в неблагоприятных условиях.
Ранее вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников заявил, что Украина сейчас разрабатывает амбициозную экономическую стратегию для Донбасса, «дорожную карту» которой могут представить правительству уже в сентябре.
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