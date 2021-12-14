Кабмин утвердил стратегию развития регионов

18:54 05 Август Киев, Украина

Кабмин утвердил документ разработанный Министерством развития общин и территорий, который предлагает новые подходы в стратегии развития регионов на 2021-2027 годы.



Так, среди стратегических целей авторы указали:

формирование сплоченной страны на социальном, экономическом, экологическом, гуманитарном и пространственном уровнях;

повышение уровня конкурентоспособности регионов;

развитие эффективного многоуровневого управления.

Также в стратегии описаны новые подходы к политике регионального развития:

переход от преимущественно территориально нейтральной к территориально направленной политике развития территорий на основе стимулирования использования собственного потенциала;

оказание поддержки отдельным территориям, которые характеризуются особыми проблемами социально-экономического развития и тому подобное.

В Министерстве развития общин и территорий, которое является автором документа, главную цель региональной политики на следующие 7 лет определили как «развитие и единство, ориентированные на человека, достойную жизнь в сплоченной, децентрализованной, конкурентоспособной и демократической стране».



Согласно стратегии развитие территорий будет финансироваться за счет государственного бюджета, публично-частного партнерства, кредитных средств, внешних и внутренних инвестиций и донорских средств.



Кроме того, стратегия предусматривает, что региональная политика будет фокусироваться на типах территорий:

горные территории украинских Карпат;

побережье Черного и Азовского морей;

зоны влияния международных транспортных коридоров;

пограничные регионы, в том числе в неблагоприятных условиях;

природно-заповедные территории;

городские агломерации;

центры экономического роста;

монофункциональные городские поселения;

сельские поселения в неблагоприятных условиях.

Ранее вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников заявил, что Украина сейчас разрабатывает амбициозную экономическую стратегию для Донбасса, «дорожную карту» которой могут представить правительству уже в сентябре.