Кабмин утвердил стратегию развития регионов

18:54 05 Август Киев, Украина

Кабмин утвердил документ разработанный Министерством развития общин и территорий, который предлагает новые подходы в стратегии развития регионов на 2021-2027 годы. 

Так, среди стратегических целей авторы указали:
  • формирование сплоченной страны на социальном, экономическом, экологическом, гуманитарном и пространственном уровнях;
  • повышение уровня конкурентоспособности регионов;
  • развитие эффективного многоуровневого управления.
Также в стратегии описаны новые подходы к политике регионального развития:
  • переход от преимущественно территориально нейтральной к территориально направленной политике развития территорий на основе стимулирования использования собственного потенциала;
  • оказание поддержки отдельным территориям, которые характеризуются особыми проблемами социально-экономического развития и тому подобное.
фото: Алёна Бабак министр развития общин и территорий Украины
В Министерстве развития общин и территорий, которое является автором документа, главную цель региональной политики на следующие 7 лет определили как «развитие и единство, ориентированные на человека, достойную жизнь в сплоченной, децентрализованной, конкурентоспособной и демократической стране».

Согласно стратегии развитие территорий будет финансироваться за счет государственного бюджета, публично-частного партнерства, кредитных средств, внешних и внутренних инвестиций и донорских средств.

Кроме того, стратегия предусматривает, что региональная политика будет фокусироваться на типах территорий:
  • горные территории украинских Карпат;
  • побережье Черного и Азовского морей;
  • зоны влияния международных транспортных коридоров;
  • пограничные регионы, в том числе в неблагоприятных условиях;
  • природно-заповедные территории;
  • городские агломерации;
  • центры экономического роста;
  • монофункциональные городские поселения;
  • сельские поселения в неблагоприятных условиях.
Ранее вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников заявил, что Украина сейчас разрабатывает амбициозную экономическую стратегию для Донбасса, «дорожную карту» которой могут представить правительству уже в сентябре.