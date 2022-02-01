Кабмин утвердил создание БЭБ

Правительство открывает новую страницу в отношениях государства и бизнеса, на выездном заседании в Чернигове Кабмин утвердил создание Бюро экономической безопасности (БЭБ).
Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль в телеграм.
БЭБ получит статус центрального органа исполнительной власти и будет заниматься всеми преступлениями в сфере экономики.
БЭБ получит статус центрального органа исполнительной власти и будет заниматься всеми преступлениями в сфере экономики.
Напомним, Верховная Рада приняла закон о создании Бюро экономической безопасности 28 января. Президент подписал соответствующий закон 22 марта.
БЭБ - единственный орган госвласти, ответственный за борьбу с экономическими преступлениями. Он получит соответствующие полномочия Службы безопасности и налоговой милиции, которые будут переосмыслены с тем, чтобы это был не столько силовой, сколько аналитический орган.
После принятия закона о БЭБ СБУ потеряет несвойственные спецслужбам функции по расследованию преступлений о коррупции и организованной преступной деятельности в сфере управления и экономики. Это позволит СБУ сфокусироваться на выполнении задач, которые действительно напрямую связаны с безопасностью государства, с контрразведывательной деятельностью в сфере экономики, отмечают в ОП.
Согласно закону, Бюро экономической безопасности является центральным органом исполнительной власти, на который возлагаются задачи по противодействию правонарушениям, посягающим на функционирование экономики государства. Его деятельность направляется и координируется Кабинетом министров.
К полномочиям Бюро экономической безопасности входят:
- выявление зон рисков в сфере экономики путем анализа структурированных и неструктурированных данных;
- оценки рисков и угроз экономической безопасности государства, наработки способов их минимизации и устранения;
- предоставление предложений по внесению изменений в нормативно-правовых актов по вопросам устранения предпосылок для создания схем противоправной деятельности в сфере экономики;
- обеспечение экономической безопасности государства путем предупреждения, выявления, пресечения, расследования уголовных правонарушений, посягающих на функционирование экономики государства;
- сбор и анализ информации о правонарушениях, влияющие на экономическую безопасность государства, и определение способов предотвращения их возникновения в будущем;
- планирование мероприятий в сфере противодействия уголовным правонарушением, отнесенным законом к его подследственности;
- выявление и расследование правонарушений, связанных с получением и использованием международной технической помощи;
- составление аналитических выводов и рекомендаций для государственных органов с целью повышения эффективности принятия ими управленческих решений по регулированию отношений в сфере экономики.
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