Кабмин утвердил создание БЭБ

15:59 12 Май Киев, Украина

Правительство открывает новую страницу в отношениях государства и бизнеса, на выездном заседании в Чернигове Кабмин утвердил создание Бюро экономической безопасности (БЭБ)





БЭБ получит статус центрального органа исполнительной власти и будет заниматься всеми преступлениями в сфере экономики. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль в телеграм.БЭБ получит статус центрального органа исполнительной власти и будет заниматься всеми преступлениями в сфере экономики.

"Такой шаг - один из финальных на пути ликвидации налоговой милиции. БЭБ положит конец силовому давлению на бизнес и станет новым аналитическим подходом к расследованиям в сфере финансово-экономических преступлений", - заявил Шмыгаль.

Напомним, Верховная Рада приняла закон о создании Бюро экономической безопасности 28 января. Президент подписал соответствующий закон 22 марта.



БЭБ - единственный орган госвласти, ответственный за борьбу с экономическими преступлениями. Он получит соответствующие полномочия Службы безопасности и налоговой милиции, которые будут переосмыслены с тем, чтобы это был не столько силовой, сколько аналитический орган.



После принятия закона о БЭБ СБУ потеряет несвойственные спецслужбам функции по расследованию преступлений о коррупции и организованной преступной деятельности в сфере управления и экономики. Это позволит СБУ сфокусироваться на выполнении задач, которые действительно напрямую связаны с безопасностью государства, с контрразведывательной деятельностью в сфере экономики, отмечают в ОП.



Согласно закону, Бюро экономической безопасности является центральным органом исполнительной власти, на который возлагаются задачи по противодействию правонарушениям, посягающим на функционирование экономики государства. Его деятельность направляется и координируется Кабинетом министров.



К полномочиям Бюро экономической безопасности входят: