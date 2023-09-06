Кабмин утвердил смену руководства в Донецкой и Полтавской обладминистрациях

Кабинет министров Украины принял решение о смене руководства в Донецкой и Полтавской областных военных администрациях.
Согласно информации, представленной в сообщении Кабмина, Павла Кириленко увольняют с поста главы Донецкой областной военной администрации. Предполагается, что он будет назначен на должность главы Антимонопольного комитета.
Параллельно правительство одобрило назначение Филиппа Пронина на должность главы Полтавской областной военной администрации. На данный момент обязанности главы ведомства исполняет Дмитрий Лунин.
Согласно информации, представленной в сообщении Кабмина, Павла Кириленко увольняют с поста главы Донецкой областной военной администрации. Предполагается, что он будет назначен на должность главы Антимонопольного комитета.
Параллельно правительство одобрило назначение Филиппа Пронина на должность главы Полтавской областной военной администрации. На данный момент обязанности главы ведомства исполняет Дмитрий Лунин.
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