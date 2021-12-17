Кабмин утвердил план приоритетных действий правительства на 2021 год

15:44 24 Март Киев, Украина

На заседании правительства утвержден план приоритетных действий на 2021 год, среди 750 пунктов - Евроатлантическая интеграция и гендерное равенство.

Соответствующее решение было принято в среду, 24 марта.



Министерствам поручено в двухнедельный срок разработать детализированные меры поэтапного выполнения заданий плана.



Секретариату правительства поручено обеспечить организацию мониторинга выполнения плана действий на официальном сайте электронного правительства.



Планом предусмотрено, что невыполненные задания из приоритетного плана действий на 2020 год будут перенесены на 2021 год, для выполнения не позже первого квартала, кроме тех, реализация которых требует дополнительных средств или имеют аргументацию о других сроках.



