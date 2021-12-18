Кабмин установил правила транспортировки органов

19:31 05 Август Киев, Украина





Министр здравоохранения Максим На заседании Кабинета Министров был принят проект постановления, который устанавливает правила перевозки, порядок ввоза и вывоза анатомического материала.Министр здравоохранения Максим Степанов отметил важность постановления для развития трансплантации в Украине.

"Документ регулирует вопрос деятельность субъектов хозяйствования, которые перевозят анатомические материалы человека. Он поможет существенно увеличить трансплантацию украинцам и не отправлять их за границу. Этот акт урегулирует вопрос системы логистики для доставки трансплантата от донора реципиенту", — заявил глава Минздрава.

По его словам, проект постановления определяет требования к процессу перевозки анатомических материалов, их упаковке, соблюдению стандартов качества и безопасности транспортировки, сопровождению специалистов и прочего.