Кабмин установил правила транспортировки органов

На заседании Кабинета Министров был принят проект постановления, который устанавливает правила перевозки, порядок ввоза и вывоза анатомического материала.
Министр здравоохранения Максим Степанов отметил важность постановления для развития трансплантации в Украине.
Министр здравоохранения Максим Степанов отметил важность постановления для развития трансплантации в Украине.
По его словам, проект постановления определяет требования к процессу перевозки анатомических материалов, их упаковке, соблюдению стандартов качества и безопасности транспортировки, сопровождению специалистов и прочего.
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