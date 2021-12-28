Кабмин ускорил процесс регистрации политпартии

15:40 19 Август Киев, Украина

Процедура госрегистрации политической организации, а именно создание партии как юридического лица, упрощена, но за "скорость" нужно будет заплатить.

Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Василий Мокан на своей странице в Facebook в среду, 19 августа.

"На сегодняшнем заседании Кабмин согласовал проект постановления, который позволит обеспечить повышение качества предоставления административных услуг в сокращении сроков по государственной регистрации структурного создания партии как юридического лица", - написал нардеп.

По его словам, речь идет об ускорении рассмотрения документов для регистрации партии - с семи до пяти рабочих дней в двойном размере административного сбора и с пяти до двух рабочих дней в пятикратном размере административного сбора за соответствующую регистрацию.







