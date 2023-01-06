Кабмин упростил выполнение расходов на безопасность и оборону

Правительство подписал документ об упрощении выполнения расходов на безопасность и оборону, а также уменьшения вероятности утечки информации во время военного положения.
Об этом 6 января сообщает пресс-служба Минфина.
Отмечается, что на 2023 год для главных распорядителей средств, относящихся к сектору безопасности и обороны, предусмотрено:
Отмечается, что на 2023 год для главных распорядителей средств, относящихся к сектору безопасности и обороны, предусмотрено:
- возможность корректировки расходов в пределах утвержденного для них объема бюджетных назначений на 2023 год путем внесения изменений в роспись бюджета в соответствии с заявленными потребностями главного распорядителя средств;
- разрешение на утверждение своими решениями смет, планов ассигнований общего фонда бюджета, других отдельных документов;
- минимизация перечня документов на проведение Казначейством отдельных платежей Министерства обороны для недопущения утечки информации, разглашение которой во время действия военного положения несет угрозу национальной безопасности;
- приостановление на период военного положения внесение изменений в паспорта бюджетных программ относительно расходов на безопасность и оборону и представление Минфина отчетности об их выполнении.
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