Кабмин упростил выполнение расходов на безопасность и оборону

18:57 06 января Киев, Украина

Правительство подписал документ об упрощении выполнения расходов на безопасность и оборону, а также уменьшения вероятности утечки информации во время военного положения.
 
Об этом 6 января сообщает пресс-служба Минфина.

Отмечается, что на 2023 год для главных распорядителей средств, относящихся к сектору безопасности и обороны, предусмотрено:
  • возможность корректировки расходов в пределах утвержденного для них объема бюджетных назначений на 2023 год путем внесения изменений в роспись бюджета в соответствии с заявленными потребностями главного распорядителя средств;

  • разрешение на утверждение своими решениями смет, планов ассигнований общего фонда бюджета, других отдельных документов;

  • минимизация перечня документов на проведение Казначейством отдельных платежей Министерства обороны для недопущения утечки информации, разглашение которой во время действия военного положения несет угрозу национальной безопасности;

  • приостановление на период военного положения внесение изменений в паспорта бюджетных программ относительно расходов на безопасность и оборону и представление Минфина отчетности об их выполнении.