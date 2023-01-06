Кабмин упростил выполнение расходов на безопасность и оборону

18:57 06 января Киев, Украина

Правительство подписал документ об упрощении выполнения расходов на безопасность и оборону, а также уменьшения вероятности утечки информации во время военного положения.

Об этом 6 января сообщает пресс-служба Минфина.



Отмечается, что на 2023 год для главных распорядителей средств, относящихся к сектору безопасности и обороны, предусмотрено: