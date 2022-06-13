Кабмин Украины разрешил получать паспорта за границей

18:49 13 июня Киев, Украина

Согласно постановлению Кабинет министров поддержал запуск экспериментального проекта по оформлению паспортов за границей.


Об этом сообщается в постановлении Кабмина №678.

Вступление в силу постановления состоится 25 июня.

Граждане смогут оформлять новые и обменивать старые паспорта через подразделения Государственной миграционной службы за рубежом.

Кабмин дал поручение Министерству внутренних дел подготовить отчет до конца 2022 г. по результатам внедрения проекта за 6 месяцев и представить его на заседании правительства.

После начала полномасштабной войны украинский паспорт поднялся в рейтинге паспортов стран мира.

Государственная миграционная служба может продлить срок действия паспорта для выезда за границу печатью на странице с особыми отметками.