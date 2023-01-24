Кабмин рассмотрит увольнение 5 глав ОВА

12:42 24 января Киев, Украина

Кабинет министров на сегодняшнем заседании, 24 января, рассмотрит увольнение пяти глав областных государственных администраций.



Исходя из переченя кадровых вопросов, внесенных к рассмотрению правительством.



Речь идет о главах Днепропетровской (Валентин Резниченко), Запорожской (Александр Старух), Киевской (Алексей Кулеба), Сумской (Дмитрий Живицкий) и Херсонской (Ярослав Янушевич) обладминистраций.



По данным СМИ, Резниченко подал заявление на увольнение сам, в отношении других глав ОВА речь идет об увольнении по соглашению сторон.