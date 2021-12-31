Кабмин проверит поставки вооружения и продуктов питания ВСУ

11:50 31 Декабрь Киев, Украина





Об этом сообщил секретарь Совет нацбезопасности и обороны Украины поручил правительству создать межведомственную группу по проверке поставок вооружения и продуктов питания Вооруженным силам Украины с 2017 года.Об этом сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов.

Кабмин создаст рабочую группу по проверке поставок вооружения и продуктов питания в наше войско в период с 1 октября 2017 по 31 декабря 2021", - сказал Данилов.

Также, по его словам, было принято еще два протокольных поручения - по обеспечению жильем военнослужащих и ветеранов, а также решению в течение месяца вопроса зарплат военных. Данилов отметил, что контроль за исполнением поручений возлагается на главу Минобороны Алексея Резникова и министра по делам ветеранов Украины Юлию Лапутину.



Напомним, в июле суд в Киеве арестовал бывшего замминистра обороны Украины Игоря Павловского по делу о поставках некачественной военной техники ВСУ в 2016-2018 годах. Также по этому делу подозревается председатель правления ЧАО "Завод "Кузница на Рыболовном" (до ноября 2018 года главным акционером которого был инвестиционный фонд "Прайм Эссетс Кэпитал" пятого президента Петра Порошенко) Валерий Шандра и три эксчиновника минобороны.



В партии Порошенко "Европейская солидарность" рассмотрение дела назвали преследованием Павловского и Шандры, а также обвинили действующую власть в заказе дела. В ноябре Павловский вышел в залог в 18 миллионов гривен. В декабре суд на 11 месяцев продлил досудебное следствие по этому делу.