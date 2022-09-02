Кабмин принял новый пакет санкций против 99 физических и 178 юридических лиц рф

Новый пакет санкций, принятый Кабинетом министров, коснется 99 физических и 178 юридических лиц, в том числе дочерей владимира путина.
Об этом сообщила пресс-служба Минреинтеграции.
Сообщается, что речь идет о российских предприятиях военно-промышленного комплекса, должностных лицах нацбанков рф и беларуси.
Под санкции попали, в том числе, компании и лица государств, которые содействовали агрессии рф против Украины, помогали агрессору обходить предыдущие санкции. В частности, говорится о ГК "Серния", которая помогала рф поставлять продукцию микроэлектроники для нужд ВПК.
Кроме того, санкции ввели против российской телекомпании "Царьград" и компаний, занимавшихся майнингом в интересах российской промышленности.
Список попавших под жесткие ограничения персон возглавили дочери президента рф владимира путина.
В Минреинтеграции подчеркнули, что санкции будут применяться Украиной синхронно со странами-партнерами.
Сообщается, что речь идет о российских предприятиях военно-промышленного комплекса, должностных лицах нацбанков рф и беларуси.
Под санкции попали, в том числе, компании и лица государств, которые содействовали агрессии рф против Украины, помогали агрессору обходить предыдущие санкции. В частности, говорится о ГК "Серния", которая помогала рф поставлять продукцию микроэлектроники для нужд ВПК.
Кроме того, санкции ввели против российской телекомпании "Царьград" и компаний, занимавшихся майнингом в интересах российской промышленности.
Список попавших под жесткие ограничения персон возглавили дочери президента рф владимира путина.
В Минреинтеграции подчеркнули, что санкции будут применяться Украиной синхронно со странами-партнерами.
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